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В Красноярске назвали самое популярное имя среди школьников

Главная Общество
Красноярск
13:24 21 Февраля 2019
школа, имена, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В красноярских школах решили узнать самые популярные и самые редкие имена учеников.

Самым распространенным оказалось имя Александр - так зовут 2809 мальчиков (5%).  На втором месте имя Максим (2 549 учеников, 4,5%). Замыкает тройку лидеров Артем, их в красноярских школах 2 463 (4,3%).

Самые редкие имена: Савелий (199), Давид (187), Валерий (174), Анатолий (154), Валентин (152), Макар (152), Всеволод (128), Арнольд (121),Родион (118), Эдуард (104), Петр (103).

Всего в общеобразовательных учреждениях обучаются 56 259 мальчиков.

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