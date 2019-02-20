Энергетики отрабатывают взаимодействие накануне Универсиады

Филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Красноярскэнерго» в ежедневном режиме ведет усиленные тренировки персонала по отработке различных нештатных ситуаций, которые могут возникнуть в период проведения Универсиады-2019.

Так во вторник,19 февраля, специалисты отрабатывали действия при массовом ограничении энергоснабжения в Советском и Свердловском районах Красноярска. Всего в мероприятии приняло участие 83 человека и 32 единицы техники.

Согласно сценарию тренировки, в результате одновременного повреждения проводов и падения опор ВЛ-110 кВ, питающих ПС 110 кВ «Белые Росы», «Предмостная» и «Весна-2», было ограничено электроснабжение потребителей мкр. Северный, Предмостная площадь, о. Отдыха, в том числе спорткомплексов Дворец спорта им. И. Ярыгина и «Арена Север». Специалисты восстановили энергоснабжение объектов через резервные сети, провели осмотр подстанций и реальное возведение опоры электропередачи 110 кВ. В результате объекты Универсиады не почувствовали перебоев с энергоснабжением, а подача света в дома жителей двух районов была восстановлена оперативно.

Аналогичные тренировки будут продолжаться постоянно вплоть до начала Универсиады-2019. Энергетики отработают свои действия при любых потенциально возможных трудностях в электроснабжении.

Фото: ПАО «МРСК Сибири»

По материалам ПАО «МРСК Сибири»