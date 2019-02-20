Красноярцам подарят неожиданные подарки от «Подозрительной совы». 45 тысяч подарков в 29 городах - такую акцию запускает телеканал 2х2 по всей стране к премьере 6 сезона анимационного сериала «Подозрительная сова».

С 18 февраля до 3 марта в барбершопах, антикафе, бургерных и магазинах комиксов разных городов России зрители телеканала смогут бесплатно получить наклейки на машины с дизайном в стиле «Подозрительной совы». Подарки от телеканала можно будет получить совершенно бесплатно.

Кроме того, зрители 2х2 получат дополнительную возможность получить призы. Каждый, кто «поймает» и сфотографирует сову в городе, сможет принять участие в инстаграм-конкурсе. Для этого достаточно выложить фото с «подозрительной» наклейкой в свой инстаграм-аккаунт с хэштегом #2х2рулит.

Розыгрыш продлится до 5 марта, по его итогу случайным образом будет отобрано 10 победителей, которые получат эксклюзивный приз от телеканала.

В Красноярске подарки от «Подозрительной совы» можно получить во всех бургерных сети «БургерКит», творческом пространстве «Yushin Brothers» и спортивном магазине «Skate Sky Boardshop».