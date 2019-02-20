20 февраля
Красноярск
погода +3 °C
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцам подарят неожиданные подарки от «Подозрительной совы»

Главная Общество
Красноярск
12:37 20 Февраля 2019
акция, сериалы, мультфильмы, телеканал
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярцам подарят неожиданные подарки от «Подозрительной совы». 45 тысяч подарков в 29 городах - такую акцию запускает телеканал 2х2 по всей стране к премьере 6 сезона анимационного сериала «Подозрительная сова».

С 18 февраля до 3 марта в барбершопах, антикафе, бургерных и магазинах комиксов разных городов России зрители телеканала смогут бесплатно получить наклейки на машины с дизайном в стиле «Подозрительной совы». Подарки от телеканала можно будет получить совершенно бесплатно.

Кроме того, зрители 2х2 получат дополнительную возможность получить призы. Каждый, кто «поймает» и сфотографирует сову в городе, сможет принять участие в инстаграм-конкурсе. Для этого достаточно выложить фото с «подозрительной» наклейкой в свой инстаграм-аккаунт с хэштегом #2х2рулит.

Розыгрыш продлится до 5 марта, по его итогу случайным образом будет отобрано 10 победителей, которые получат эксклюзивный приз от телеканала.

В Красноярске подарки от «Подозрительной совы» можно получить во всех бургерных сети «БургерКит», творческом пространстве «Yushin Brothers» и спортивном магазине «Skate Sky Boardshop».

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Энергетики отрабатывают взаимодействие накануне Универсиады

Энергетики отрабатывают взаимодействие накануне Универсиады

20 Февраля 2019 г.
19 февраля специалисты отрабатывали действия при массовом ограничении энергоснабжения
Новости Красноярска: Краевые депутаты выяснят целесообразность использования реагента «Бионорд»

Краевые депутаты выяснят целесообразность использования реагента «Бионорд»

20 Февраля 2019 г.
У водителей и пешеходов много претензий к материалу
Новости Красноярска: Красноярским таксистам перед Универсиадой раздадут русско-английский разговорник

Красноярским таксистам перед Универсиадой раздадут русско-английский разговорник

20 Февраля 2019 г.
Забрать буклет можно в управлении информатизации и связи
Новости Красноярска: Корреспонденты «Радио Сибирь» стали победителями премии Забайкальского края

Корреспонденты «Радио Сибирь» стали победителями премии Забайкальского края

19 Февраля 2019 г.
Всего было рассмотрено 46 заявок от журналистов
Новости Красноярска: Красноярскэнергосбыт стал призёром в четырёх номинациях конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России»

Красноярскэнергосбыт стал призёром в четырёх номинациях конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России»

19 Февраля 2019 г.
На звание лучшего энергосбыта по итогам 2018 г. претендовали 57 компаний
Новости Красноярска: Более 250 специалистов Богучанской ГЭС в 2018 году повысили квалификацию и получили дополнительные специальности

Более 250 специалистов Богучанской ГЭС в 2018 году повысили квалификацию и получили дополнительные специальности

19 Февраля 2019 г.
Сотрудники прошли обучение на внешних и корпоративных курсах повышения квалификации
Новости компаний
19/02
На Красноярской ГЭС начались пусковые испытания гидроагрегата №5 с новым рабочим колесом
19/02
Сибирская генерирующая компания расширяет сеть пунктов обслуживания клиентов в Красноярске
18/02
В рамках подготовки к Универсиаде на Красноярской ГЭС прошло обучение экскурсоводов
18/02
50 сибирских предпринимателей дистанционно зарегистрировали бизнес в Сбербанке
15/02
«Красноярскэнерго» за 2018 год подключило к сетям почти 9000 новых потребителей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске показали образцовый павильон

В Красноярске показали образцовый павильон

18 Февраля 2019 г.
Он находится на пр. Красноярский рабочий
Новости Красноярска: Власти перекроют красноярские дороги ради Универсиады

Власти перекроют красноярские дороги ради Универсиады

15 Февраля 2019 г.
Публикуем полный список перекрытий
Новости Красноярска: Опубликованы фотографии обрушившегося в Красноярске дома

Опубликованы фотографии обрушившегося в Красноярске дома

15 Февраля 2019 г.
Краевые власти пообещали жильцам поддержку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356