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Краевые депутаты выяснят целесообразность использования реагента «Бионорд»

Главная Общество
Красноярск
10:04 20 Февраля 2019
законодательное собрание, гололед, дороги, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Участники заседания комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного собрания обсудили использование в Красноярске нового противогололедного реагента «Бионорд». Депутаты отметили, что красноярцы критикуют этот материал. Он не нравится как водителям, так и пешеходам. Автомобилисты не довольны, что подсыпка в мороз образует на дорогах наледь, а пешеходы возмущены грязью на тротуарах – реагент превращает снег в черную жижу и портит обувь.

В связи с этим парламентарии намерены направить в городскую администрацию письмо с целью выяснить целесообразность использования реагента «Бионорд», а также необходимость соблюдения технологии работы с ним, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Законодательного собрания Красноярского края.

На прошлой неделе директор завода-изготовителя «Бионорда» Евгений Немировский прилетел в Красноярск из Перми, чтобы «заступиться» за реагент. Он отметил, что материал применяют в 98 городах страны, реагент прошел все необходимые испытания. Также представитель завода заявил, что корка люда, образующаяся на дорогах в мороз – это ошибка коммунальных служб. При температурах ниже -25°С следует увеличить количество реагента, а также добавить в него мраморную крошку.

Напомним, новый реагент «Бионорд» в Красноярске начали использовать этой зимой. Им подсыпают 83 улицы города.

 

фото: s.66.ru

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