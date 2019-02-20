Красноярским таксистам перед Универсиадой раздадут русско-английский разговорник. Забрать буклет можно в управлении информатизации и связи - собственно, в мэрии эту методичку и подготовили.

В разговорнике, как рассказали чиновники, собраны основные выражения, которые могут понадобиться таксистам при общении с иностранными гостями, стандартные вопросы и просьбы, а также фразы, которые помогут гостям ориентироваться в городе. Водители такси должны быть готовы ответить на вопросы: «Сколько займет времени, чтобы туда доехать?», «Не могли бы вы подождать меня здесь?», «Вы можете ехать побыстрее/помедленнее?» В разговорнике также есть фразы: «Куда вам нужно ехать», «Пожалуйста, пристегните ремень», «Я буду ожидать вас около…», «Мы приехали», «Не забудьте, пожалуйста, свои вещи» и др.

Есть и выражения, адресованные специально иностранным болельщикам: «Хорошего пребывания в Красноярске», «Удачи вашей команде». Кроме того, в памятках размещена информация о перехватывающих парковках.

Всего отпечатано 2500 экземпляров. Получить их можно по адресу К. Маркса, 93. Телефон для справок: 228-21-12.