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Красноярским таксистам перед Универсиадой раздадут русско-английский разговорник

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Красноярск
08:54 20 Февраля 2019
универсиада, красноярск, таксист
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярским таксистам перед Универсиадой раздадут русско-английский разговорник. Забрать буклет можно в управлении информатизации и связи - собственно, в мэрии эту методичку и подготовили.

В разговорнике, как рассказали чиновники, собраны основные выражения, которые могут понадобиться таксистам при общении с иностранными гостями, стандартные вопросы и просьбы, а также фразы, которые помогут гостям ориентироваться в городе. Водители такси должны быть готовы ответить на вопросы: «Сколько займет времени, чтобы туда доехать?», «Не могли бы вы подождать меня здесь?», «Вы можете ехать побыстрее/помедленнее?» В разговорнике также есть фразы: «Куда вам нужно ехать», «Пожалуйста, пристегните ремень», «Я буду ожидать вас около…», «Мы приехали», «Не забудьте, пожалуйста, свои вещи» и др.

Есть и выражения, адресованные специально иностранным болельщикам:  «Хорошего пребывания в Красноярске», «Удачи вашей команде». Кроме того, в памятках размещена информация о перехватывающих парковках.

Всего отпечатано 2500 экземпляров. Получить их можно по адресу К. Маркса, 93. Телефон для справок: 228-21-12.

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