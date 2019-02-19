Корреспонденты «Радио Сибирь» стали победителями премии Забайкальского края

Наши коллеги из Читы одержали победу в конкурсе журналистов и средств массовой информации в Забайкальском крае. Награждение победителей и призеров конкурса состоялось 15 февраля. Таким образом подвели итоги работы по пропаганде физической культуры и спорта в 2018 году.

Всего было рассмотрено 46 заявок. В номинации «Лучший авторский радио-сюжет» первое место присуждено корреспонденту «Радио Сибирь – Чита» Владимиру Свечникову, а конкурсная работа шеф-редактора службы новостей «Радио Сибирь-Чита» Дарьи Лебедевой отмечена дипломом второй степени.

Награждение дипломами и денежными сертификатами прошло на итоговом заседании коллегии Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.