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Корреспонденты «Радио Сибирь» стали победителями премии Забайкальского края

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Красноярск
18:26 19 Февраля 2019
чита, конкурс, журналисты, победители
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Наши коллеги из Читы одержали победу в конкурсе журналистов и средств массовой информации в Забайкальском крае. Награждение победителей и призеров конкурса состоялось 15 февраля. Таким образом подвели итоги работы по пропаганде физической культуры и спорта  в 2018 году.

Всего было рассмотрено 46 заявок. В номинации «Лучший авторский радио-сюжет» первое место присуждено корреспонденту «Радио Сибирь – Чита» Владимиру Свечникову, а конкурсная работа шеф-редактора службы новостей «Радио Сибирь-Чита» Дарьи Лебедевой отмечена дипломом второй степени.

Награждение  дипломами и денежными сертификатами прошло на итоговом заседании коллегии Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

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