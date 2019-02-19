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Красноярскэнергосбыт стал призёром в четырёх номинациях конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России»

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Красноярск
14:13 19 Февраля 2019
компания, энергетика, электроэнергия, награда, конкурс
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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ПАО «Красноярскэнергосбыт», гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Красноярского края, занял призовые места в четырёх из пяти номинаций IX Всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России».  

Компания заняла первое место в номинации «Социально ответственная энергосбытовая компания». Для выявления победителя в этой номинации жюри оценивало некоммерческие благотворительные проекты и программы в сфере социальной поддержки персонала компании.  

За 2018 год Красноярскэнергосбыт реализовал девять волонтерских благотворительных проектов, которые охватили полторы тысячи детей и взрослых. Внутри компании реализуется широкая программа по развитию социального партнерства, основой которой является коллективный договор. Особое внимание уделяется обучению и адаптации персонала, мероприятиям по охране труда и здоровья, развитию трудового потенциала сотрудников, выстраиванию сбалансированной системы льгот, гарантий и компенсаций работникам компании. 

В двух номинациях, «Энергосбытовая компания с самым широким спектром услуг» и «Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания» ПАО «Красноярскэнергосбыт» уступило только АО «Газпром энергосбыт Тюмень» и стало обладателем второго места.  

В номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания», где оценивались доступность офисов, многообразие способов оплаты услуг, стандарты всех видов обслуживания клиентов, ПАО «Красноярскэнергосбыт» стало бронзовым призером.  

На звание лучшего энергосбыта по итогам 2018 г. претендовали 57 компаний из 48 субъектов РФ. Участников оценивало жюри из числа специалистов электроэнергетики из 19 регионов России, а также сотрудников редакции «ЭнергоНьюс».  

 «Красноярскэнергосбыт не в первый раз принимает участие в конкурсе «Лучшая энергосбытовая компания России», инициатором которого является информационное агентство «Энергоньюс» - рассказывает исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт Олег Дьяченко. – В течение многих лет этот конкурс является единственным профильным в России, и наша компания неоднократно занимала в нем призовые места. По итогам 2012 и 2015 годов Красноярскэнергосбыт признавался лучшим в номинации «Социально ответственная энергосбытовая компания», по итогам 2013 года «Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания». Кроме того, по итогам 2016 года в номинации «Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания» Красноярскэнергосбыт был отмечен специальным дипломом «За развитие всесторонних коммуникаций с независимыми СМИ». 

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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