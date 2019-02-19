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На Красноярской ГЭС начались пусковые испытания гидроагрегата №5 с новым рабочим колесом

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Красноярск
12:39 19 Февраля 2019
оборудование, техникa, гэс, энергетика, электростанция
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На Красноярской ГЭС (входит в En+ Group) начались пусковые испытания на холостом ходу гидроагрегата ст№5 (500 МВт) с установленным новым рабочим колесом.   

Реконструкция гидроагрегата (ГА) началась в сентябре 2018 года. За это время в рамках ремонтной программы было проведено техническое перевооружение основного оборудования и цепей вторичной коммутации, в т.ч., - заменены рабочее колесо гидротурбины, разъединитель Р-5Г, вторичная коммутация гидроагрегата. Введена в работу модернизированная технологическая автоматика, релейная защита, сигнализация, автоматизированная система управления (АСУ ТП), система виброконтроля. Проведена настройка гидравлических систем и механизмов.  

Реконструкция позволит повысить надежность и эффективность работы гидроагрегата, улучшить технико-экономические показатели станции. Это уже второе рабочее колесо, которое меняют на станции. В апреле 2018 года на Красноярской ГЭС был введен в работу ГА №9 с первым замененным рабочим колесом. За несколько месяцев работы обновленный гидроагрегат показал улучшенные энергетические и кавитационные характеристики. КПД повысился с 94 до 96,6%.  

Гидротурбины с новыми рабочими колесами, энергетические характеристики которых были подтверждены в ходе модельных испытаний, превосходят по своим показателям установленные на ГЭС турбины за счет применения в конструкции рабочего колеса инновационной лопастной системы, позволяющей обеспечить эффективность и динамическую стабильность модернизированных турбин. 

Замена рабочих колес Красноярской ГЭС – часть комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций «Новая энергия». Благодаря ей энергия ГЭС сможет частично заместить энергию угольных электростанций. Это позволит экономить до 800 000 т угля в год и сократить выбросы парниковых газов угольных электростанций на 2,3 млн т в год, что благоприятно отразится на экологической обстановке в сибирских регионах.  

Гидроагрегат №5 был введен в эксплуатацию в 1968 году. На момент вывода в капитальный ремонт наработка агрегата составила  247 431 ч, произведено около 96,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии.  

Фото: пресс-служба ПАО "Красноярская ГЭС"
По материалам пресс-службы ПАО "Красноярская ГЭС"

В статье упоминаются:
Организации: Красноярская ГЭС
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