20 февраля
Красноярск
погода 0 °C
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Более 250 специалистов Богучанской ГЭС в 2018 году повысили квалификацию и получили дополнительные специальности

Главная Общество
Красноярск
12:25 19 Февраля 2019
сотрудники, компания, обучение, профессия, квалификация
версия для печати Ico_print

Сотрудники Богучанской ГЭС в 2018 году прошли обучение на внешних и корпоративных курсах повышения квалификации в учебных заведениях Красноярского края и соседних регионов, а также в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Новые знания и опыт приобрели 40 руководителей, 83 специалиста и служащих, 114 рабочих, а 15 сотрудников ГЭС получили вторую (смежную) профессию.  

Высокий уровень подготовки персонала позволил команде Богучанской ГЭС в сентябре 2018 года занять третье место на Восьмых Всероссийских соревнований оперативного персонала ГЭС. В соревнования «Лучший по профессии» лучшим начальником смены машинного зала в России стал Пётр Иванов, который одержал две победы за год в этой номинации – в июне он был признан лучшим на региональном этапе. В октябре на Первом корпоративном чемпионате Группы РусГидро по компетенции «Оперативно-технологическое управление гидроагрегатами и вспомогательным оборудованием» по международным стандартам WorldSkills машинист гидроагрегатов Оперативной службы Роман Майков занял четвертое место, уступив чемпиону всего 10 баллов.  

Приоритетными направлениями при обучении персонала Богучанской ГЭС являются «Эксплуатация ГЭС», «Реализация электроэнергии», «Нормативное обучение согласно требованиям Ростехнадзора, Роструда и других контролирующих органов», «Экономика и финансы», «Информационные технологии», «Экономическая безопасность и гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций». Для технического консультирования по вопросам эксплуатации введенного на БоГЭС оборудования проводилось обучение с приглашением на станцию специалистов заводов-изготовителей.  

По состоянию на 1 января 2019 численность работников Богучанской ГЭС составляет 547 человек. Многие работники принимали участие в строительстве Богучанской ГЭС, имеют опыт работы на других действующих российских электростанциях, в том числе Курейской, Усть-Хантайской ГЭС, Назаровской ГРЭС, Зейская ГЭС, Саяно-Шушенская ГЭС, Бурейская ГЭС.  

Фото: ПАО "Богучанская ГЭС"
По материалам ПАО "Богучанская ГЭС"

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Корреспонденты «Радио Сибирь» стали победителями премии Забайкальского края

Корреспонденты «Радио Сибирь» стали победителями премии Забайкальского края

19 Февраля 2019 г.
Всего было рассмотрено 46 заявок от журналистов
Новости Красноярска: Красноярскэнергосбыт стал призёром в четырёх номинациях конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России»

Красноярскэнергосбыт стал призёром в четырёх номинациях конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России»

19 Февраля 2019 г.
На звание лучшего энергосбыта по итогам 2018 г. претендовали 57 компаний
Новости Красноярска: В Красноярске временно ограничат полеты квадрокоптеров

В Красноярске временно ограничат полеты квадрокоптеров

19 Февраля 2019 г.
Запрет связан с проведением Универсиады
Новости Красноярска: Вице-мэр Красноярска Алексей Машегов дал откровенное интервью Sibnovosti.ru

Вице-мэр Красноярска Алексей Машегов дал откровенное интервью Sibnovosti.ru

18 Февраля 2019 г.
Про политику, «черное» небо и вечно недовольных
Новости Красноярска: Завтра новый терминал красноярского аэропорта обслужит международные рейсы

Завтра новый терминал красноярского аэропорта обслужит международные рейсы

18 Февраля 2019 г.
Воздушная гавань примет пассажиров из Таджикистана и отправит самолет в Китай
Новости Красноярска: Праздничные елки в Красноярске простоят до середины марта

Праздничные елки в Красноярске простоят до середины марта

18 Февраля 2019 г.
Их демонтируют после Универсиады
Новости компаний
19/02
На Красноярской ГЭС начались пусковые испытания гидроагрегата №5 с новым рабочим колесом
19/02
Сибирская генерирующая компания расширяет сеть пунктов обслуживания клиентов в Красноярске
18/02
В рамках подготовки к Универсиаде на Красноярской ГЭС прошло обучение экскурсоводов
18/02
50 сибирских предпринимателей дистанционно зарегистрировали бизнес в Сбербанке
15/02
«Красноярскэнерго» за 2018 год подключило к сетям почти 9000 новых потребителей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске задержали собственников обрушившегося от взрыва газа дома

В Красноярске задержали собственников обрушившегося от взрыва газа дома

16 Февраля 2019 г.
Самострой должны были снести еще в 2016 году
Новости Красноярска: Опубликованы фотографии обрушившегося в Красноярске дома

Опубликованы фотографии обрушившегося в Красноярске дома

15 Февраля 2019 г.
Краевые власти пообещали жильцам поддержку
Новости Красноярска: В Красноярске из-за взрыва газа обрушился многоквартирный дом

В Красноярске из-за взрыва газа обрушился многоквартирный дом

15 Февраля 2019 г.
В результате происшествия погибли два человека
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356