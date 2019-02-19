Более 250 специалистов Богучанской ГЭС в 2018 году повысили квалификацию и получили дополнительные специальности

Сотрудники Богучанской ГЭС в 2018 году прошли обучение на внешних и корпоративных курсах повышения квалификации в учебных заведениях Красноярского края и соседних регионов, а также в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Новые знания и опыт приобрели 40 руководителей, 83 специалиста и служащих, 114 рабочих, а 15 сотрудников ГЭС получили вторую (смежную) профессию.

Высокий уровень подготовки персонала позволил команде Богучанской ГЭС в сентябре 2018 года занять третье место на Восьмых Всероссийских соревнований оперативного персонала ГЭС. В соревнования «Лучший по профессии» лучшим начальником смены машинного зала в России стал Пётр Иванов, который одержал две победы за год в этой номинации – в июне он был признан лучшим на региональном этапе. В октябре на Первом корпоративном чемпионате Группы РусГидро по компетенции «Оперативно-технологическое управление гидроагрегатами и вспомогательным оборудованием» по международным стандартам WorldSkills машинист гидроагрегатов Оперативной службы Роман Майков занял четвертое место, уступив чемпиону всего 10 баллов.

Приоритетными направлениями при обучении персонала Богучанской ГЭС являются «Эксплуатация ГЭС», «Реализация электроэнергии», «Нормативное обучение согласно требованиям Ростехнадзора, Роструда и других контролирующих органов», «Экономика и финансы», «Информационные технологии», «Экономическая безопасность и гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций». Для технического консультирования по вопросам эксплуатации введенного на БоГЭС оборудования проводилось обучение с приглашением на станцию специалистов заводов-изготовителей.

По состоянию на 1 января 2019 численность работников Богучанской ГЭС составляет 547 человек. Многие работники принимали участие в строительстве Богучанской ГЭС, имеют опыт работы на других действующих российских электростанциях, в том числе Курейской, Усть-Хантайской ГЭС, Назаровской ГРЭС, Зейская ГЭС, Саяно-Шушенская ГЭС, Бурейская ГЭС.

Фото: ПАО "Богучанская ГЭС"

По материалам ПАО "Богучанская ГЭС"