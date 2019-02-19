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Сибирская генерирующая компания расширяет сеть пунктов обслуживания клиентов в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
10:44 19 Февраля 2019
компания, открытие, услуги, энергетика
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Число точек обслуживания клиентов Сибирской генерирующей компании — красноярцев, которые оплачивают услуги отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения напрямую поставщикам (ресурсоснабжающим организациям, РСО) — возросло до пяти. В феврале два новых пункта открылись на левобережье города. 

Новые рабочие места начали работу при отделениях Сбербанка по проспекту Металлургов, 45А и по улице Копылова, в доме №76. 

Посетители новых офисов смогут получить консультации по вопросам начисления и оплат, забрать расчетные документы и передать показания приборов учета. 

Сотрудники Сибирской генерирующей компании рады видеть клиентов по следующему графику: 

проспект Металлургов, 45А 

  • с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00,  
  • в пятницу с 9:00 до 17:00 
  • технический перерыв с 12:30 до 13:20 
  • суббота и воскресенье — выходные

улица Копылова, 76

  • с понедельника по четверг с 9:30 до 18:30,  
  • в пятницу с 9:30 до 17:30 
  • технический перерыв с 12:30 до 13:20 
  • суббота и воскресенье — выходные

 

В 2017 году СГК открыла дополнительные офисы в домах №47 и 150А по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий». Помимо того, работает Центр обслуживания клиентов СГК на улице Республики, 37. 

Во всех пунктах обслуживаются и физические, и юридические лица — потребители услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. 

проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 47, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 150А 

  • с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00,  
  • в пятницу с 9:00 до 17:00 
  • технический перерыв с 12:30 до 13:20 
  • суббота и воскресенье — выходные

улица Республики, 37 

  • с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 
  • в субботу — с 9:00 до 17:00 
  • без перерыва 
  • воскресенье — выходной день

На вопросы также готовы ответить специалисты по многоканальному телефону в Красноярске 2-579-555 — ежедневно, кроме воскресенья, с 8:00 до 20:00. 

Для приема показаний индивидуальных приборов учета с 20 по 25 число каждого месяца работает линия автоматического сервиса — передать показания можно без ожидания соединения с оператором в круглосуточном режиме. 

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

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