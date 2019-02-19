Сибирская генерирующая компания расширяет сеть пунктов обслуживания клиентов в Красноярске

Число точек обслуживания клиентов Сибирской генерирующей компании — красноярцев, которые оплачивают услуги отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения напрямую поставщикам (ресурсоснабжающим организациям, РСО) — возросло до пяти. В феврале два новых пункта открылись на левобережье города.

Новые рабочие места начали работу при отделениях Сбербанка по проспекту Металлургов, 45А и по улице Копылова, в доме №76.

Посетители новых офисов смогут получить консультации по вопросам начисления и оплат, забрать расчетные документы и передать показания приборов учета.

Сотрудники Сибирской генерирующей компании рады видеть клиентов по следующему графику:

проспект Металлургов, 45А

с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00,

в пятницу с 9:00 до 17:00

технический перерыв с 12:30 до 13:20

​ суббота и воскресенье — выходные

улица Копылова, 76

с понедельника по четверг с 9:30 до 18:30,

в пятницу с 9:30 до 17:30

технический перерыв с 12:30 до 13:20

суббота и воскресенье — выходные

В 2017 году СГК открыла дополнительные офисы в домах №47 и 150А по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий». Помимо того, работает Центр обслуживания клиентов СГК на улице Республики, 37.

Во всех пунктах обслуживаются и физические, и юридические лица — потребители услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения.

проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 47, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 150А

с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00,

в пятницу с 9:00 до 17:00

технический перерыв с 12:30 до 13:20

суббота и воскресенье — выходные

улица Республики, 37

с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00

в субботу — с 9:00 до 17:00

без перерыва

воскресенье — выходной день

На вопросы также готовы ответить специалисты по многоканальному телефону в Красноярске 2-579-555 — ежедневно, кроме воскресенья, с 8:00 до 20:00.

Для приема показаний индивидуальных приборов учета с 20 по 25 число каждого месяца работает линия автоматического сервиса — передать показания можно без ожидания соединения с оператором в круглосуточном режиме.

Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирующей компании