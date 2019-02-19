В Красноярске временно ограничат полеты квадрокоптеров

Красноярцам придется получить разрешение на использование квадрокоптеров во время Универсиады. В дни Всемирных студенческих соревнований в городе усилят меры безопасности и установят запретную зону по использованию воздушного пространства UNP280.

В связи с этим горожанам, которые намерены использовать беспилотные летательные аппараты в период с 24 февраля по 14 марта, необходимо получить разрешение на использование воздушного пространства, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В городе рассмотрение обращений о полетах БПЛА, а также о посадке (взлете) на расположенные в границах города площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, в рамках своей компетенции осуществляет департамент общественной безопасности администрации города Красноярска», - пояснили в мэрии.

Информация о порядке выдачи разрешений и формы запросов опубликованы на сайте Новосибирского зонального центра Единой Системы Организации Воздушного Движения – эта организация отвечает за выдачу разрешений на полеты квадрокоптеров во время Универсиады.