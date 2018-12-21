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Медиахолдинг «МКР-МЕДИА» запустил новый сайт

Главная Общество
Красноярск
19:21 21 Декабря 2018
мкр, сми
Источник:
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Медиахолдинг «МКР-МЕДИА» запустил свой новый официальный сайт, на котором можно узнать все о деятельности компании и ее будущих планах.

«Мы входим в новый год с новым сайтом, что нас не может не радовать. Он соответствует всем международным стандартам и требованиям. Новый ресурс позволяет ознакомиться с историей нашей компании, ее текущими проектами и предстоящими событиями», - рассказала генеральный директор «МКР-МЕДИА» Анна Милейкова.

Медиахолдинг «МКР-МЕДИА» - международный медиахолдинг, управляющий перспективными и быстроразвивающимися мультимедийными проектами. Создан в 2014 году Межгосударственной Корпорацией Развития. Главным приоритетом деятельности «МКР-МЕДИА» является развитие сотрудничества с ведущими международными СМИ, деловыми партнерами и некоммерческими организациями. В настоящий момент в медиахолдинге работает более 500 высокопрофессиональных специалистов.

На сегодняшний день «МКР-МЕДИА» состоит в партнерских отношениях с крупнейшими международными организациями, в том числе является официальным информационным партнером ООН, ведущих СМИ Евразийского союза, БРИКС и ОЧЭС.

«МКР-МЕДИА» активно развивает сотрудничество со средствами массовой информации: Китая, Южной Африки, Индии, Бразилии, Армении. 

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