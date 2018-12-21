Итоги года от первого лица

Глава Красноярска Сергей Еремин представил губернатору Красноярского края Александру Уссу итоги развития столицы региона в 2018 году. На специальном совещании мэр рассказал о том, что было сделано за последнее время в городе, а также озвучил планы на будущее. Важным стало и то, что во время встречи никто не стеснялся говорить о проблемах.

Итоги года единой командой подвели глава города Сергей Еремин и губернатор края Александр Усс. А перед этим руководство оценило новую дорожную технику - ее специально выставили на площади возле здания городской администрации. Одно из ручных устройств для уборки улиц лично протестировал губернатор.

Ещё в начале 2018 года Александр Усc поставил задачу - значительно преобразить Красноярск. В итоге всего за год выполнена четырехлетняя программа благоустройства. Пройдено три этапа дорожных и благоустроительных работ. Под личным контролем Сергея Еремина началось создание образа столичного города со своим уникальным стилем. Город значительно преобразился, по-новому открылся жителям. В целом, 2018 год для Красноярска стал «трамплином» к новым перспективам развития.

Во время доклада Еремин рассказал о благоустройстве Красноярска, ремонте улично-дорожной сети (обновлено 10% всей дорожной сети города и 100 участков уличного освещения), строительстве новых пешеходных переходов, обновлении скверов и парков, создании уникальных общественных пространств.

«Мы приступили к созданию образа столичного города со своим уникальным стилем. Вложены не только колоссальные финансовые ресурсы, но и энергия людей. В подготовке к Универсиаде уходящий год – это финиш, однако для Красноярска – это трамплин к новым перспективам развития. Среди ключевых задач – интеграция в инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». Красноярск должен стать для жителей всего края «окном» к возможностям, которые может дать цивилизованный, современный мегаполис», - сказал Сергей Еремин.

Обсудили власти города и края и проблемные точки - городской транспорт, жилищно-коммунальную систему и так далее.

В завершение Александр Усс поставил властям города амбициозную задачу.

«Красноярск не на словах, а не деле должен стать одним из лучших городов России. И в исторической перспективе мы можем этого добиться. Наш город этого достоин, учитывая традиции и усилия, которые принимали наши предшественники для его строительства», - сказал Александр Усс.

Усилия властей уже оценили горожане, которые видят, что Красноярск преображается.

Так, председатель координационного общественного совета жителей Советского района Галина Степанова отметила, что горожане очень рады тому, что чиновники начали идти в народ.

«Только в общении с жителями наши власти могут понять, что нам нужно. Вот, например, в Северном этим летом наконец-то появилось очень много зеленых зон. Об этом давно просили местные жители», - рассказала она.

В общем и в целом год мэр и губернатор назвали успешным. Однако впереди самая важная задача - проведение Универсиады. Это и станет мерилом всей проделанной за последнее время работы.