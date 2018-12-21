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На выходных в Красноярске будет морозно

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Красноярск
11:06 21 Декабря 2018
погода, морозы, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярск идет похолодание. В выходные днем в городе будет -13...-15 °С. В субботу, 22 декабря, возможен небольшой снег. В ночное время столбики термометров опустятся до -21..-23°С.

А уже в понедельник, 24 декабря, придут морозы. По данным красноярского гидрометцентра, днем будет -24...-26°С, ночами еще холоднее -30..-32°С. По предварительным прогнозам, такая погода простоит в городе до конца этого года. 

Напомним, ранее синоптики сообщали, что новогодняя ночь будет морозной. Ожидается от -23 до -28°С.

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