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СибГУ им. М.Ф. Решетнева стал лучшим вузом Красноярского края по версии предметного рейтинга RUR Social Sciences

Главная Общество
Красноярск
09:00 21 Декабря 2018
вуз, университет, образование, рейтинг
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Рейтинговое агентство RUR (Round University Ranking) представило предметный рейтинг университетов по общественным (социальным) наукам. Опорный университет Красноярского края занял 474 место среди 603 вузов мира, 20 место среди 45 российских вузов и 1 место среди университетов Красноярского края.

Round University Ranking (RUR) — международный рейтинг университетов, который оценивает четыре направления деятельности вузов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. В этом году в рейтинг вошло более 600 университетов из почти 80 стран.

По материалам СибГУ им. М.Ф. Решетнева

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