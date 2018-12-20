Владимир Путин: К 2024 году в России должно быть построено 200 заводов по утилизации мусора

К 2024 году в России должно быть построено 200 заводов по утилизации мусора, заявил сегодня президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента из Челябинска о решении проблемы сортировки и утилизации мусора.

«Нужно ликвидировать незаконные свалки. Это первое, что нужно сделать. И второе: выстроить индустрию переработки», - сказал глава государства.

По его словам, нужно чтобы заводы были качественные и эффективные и на них не экономили на фильтрах. В качестве положительно примера президент привел Токио, где «мусорные» заводы находятся в черте города.

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