РУСАЛ направит 2,6 млн рублей для реализации волонтерских инициатив

ОК РУСАЛ подвел итоги конкурса проектов в рамках социальной программы развития корпоративного и общегородского волонтерства «Помогать просто». В 16 городах и регионах присутствия компании грантовую поддержку получили 55 добровольческих инициатив на общую сумму 2,6 млн рублей.

Проекты, которые признаны победителями, направлены на оказание адресной добровольческой помощи, в том числе профессиональной добровольческой помощи (pro bono), социально незащищенным гражданам и социальным учреждениям, а также на создание образовательных площадок для волонтеров. Свои заявки на конкурс предлагали корпоративные волонтеры, городские активисты, а также бюджетные и социальные учреждения. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта составляет 50 000 рублей.

Среди поддержанных инициатив – организация и проведение для родственников тяжелобольных людей и социальных работников обучающих мастер-классов по оказанию паллиативной помощи на дому (г. Братск), создание творческо-образовательной площадки для молодых волонтеров (г. Каменск-Уральский), организация Клуба замещающих семей «Родительская гостиная» для специалистов-психологов и родителей, усыновивших или взявших под опеку детей (г. Красноярск), проведение уникальных трамвайных экскурсий для социально незащищенных жителей (г. Краснотурьинск), подготовка инклюзивного детского спектакля для малышей с ограниченными возможностями здоровья (г. Саяногорск), изготовление и передача в фонд центральной библиотеки тактильных книжек для слабовидящих детей (г. Шелехов) и другие.

– Сегодня конкурс «Помогать просто» является не просто ресурсом для добровольческих инициатив, которые направлены на оказание адресной помощи нуждающимся людям и учреждениям, но и эффективным инструментом для создания целой инфраструктуры волонтерства. Среди поддержанных проектов немалую часть занимают программы обучения волонтеров, создания добровольческих клубов и сообществ, проведения переговорных площадок и так далее. Это значит, что опытных добровольцев в регионах станет больше, и, следовательно, еще больше людей смогут получить их поддержку, – отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Информацию о победителях конкурса можно узнать на сайте https://fcsp.ru/program/pomogat_prosto/grant/.