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Участники проекта Follow Up Siberia! побывали на Алтае

Главная Общество
Красноярск
11:17 20 Декабря 2018
универсиада, молодежь, красноярск
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На Алтае прошел четвертый тур международной кросс-культурной программы Follow Up Siberia!, организованной «Норникелем», генеральным партнером Зимней универсиады-2019.

Напомним, главная цель программы - продвижение знаний о Сибири и Универсиаде на международном уровне. В ее основе лежит онлайн-конкурс «Уголок Сибири в моем городе», в котором мог принять участие любой житель планеты. Участники конкурса должны были найти общие черты между своим городом (страной) и Сибирью и выложить в соцсетях фото или видео с хештегом #followupsiberia.

Авторы самых креативных постов получили возможность в преддверии Студенческих игр в Красноярске побывать в сибирских городах, чтобы составить собственное мнение о Сибири. Лучшие из них — по итогам всех четырех туров — приедут в Красноярск в марте следующего года, на Зимнюю универсиаду-2019.

В течение 2018 года блогеры посетили Норильск и Дудинку, Красноярск и Читу. Четвертый, завершающий тур, прошел в декабре на Алтае, на знаменитом курорте Белокуриха. Сюда по корпоративным программам санаторно-курортного лечения приезжают работники расположенных в Норильском промышленном районе предприятий «Норникеля».

В последнем туре приняли участие около 900 человек из разных стран мира. Победителями стали 7 авторов из 6 стран. Участники оценили горнолыжные склоны Белокурихи, встретились с единственной в Сибири женщиной-кузнецом Анной Билецкой, увидели выступление детского танцевального ансамбля, пробовали местные продукты и осваивали национальные алтайские музыкальные инструменты. Больше всего команду впечатлил сам Алтай: река Катунь и Голубые озера. А также храм Иоанна Богослова на скале-острове близ села Чемал и выведенная из эксплуатации Чемальская ГЭС.

Добавим, несмотря на то, что проект завершится только в марте 2019 года, он уже стал призером крупнейшей в Восточной Европе премии в области коммуникаций Eventiada IPRA Golden World Awards 2018 в номинации «Лучший Digital и SMM проект».

 

По материалам компании «Норникель»

Фото: «Норникель»

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