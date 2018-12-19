Студенты СФУ провели экспертизу детских новогодних подарков

18 декабря 2018 года студенты Торгово-экономического института СФУ совместно с экспертами Красноярского ЦСМ проверили безопасность и качество детских новогодних подарков, которые продаются в магазинах города.

Всего в ходе потребительского тестирования студенты 3 курса проверили 5 новогодних подарков как региональных, так и крупнейших федеральных кондитерских концернов в ценовом диапазоне от 580 до 990 рублей. Обращали внимание на маркировку, упаковку, срок годности продукции, ассортимент и количественное наполнение.

Результаты взвешивания показали, что по массе нетто все образцы соответствуют указанному на потребительской упаковке весу. Количество и ассортимент кондитерских изделий в новогодних подарках также соответствуют заявленному на упаковке. При органолептической оценке содержимого подарков были выявлены несоответствия: поседение шоколада, вмятины и трещины на шоколадной глазури, деформация формы. В целом грубых нарушений качества подарочных наборов эксперты не нашли.

Как отмечает заведующая кафедрой товароведения и экспертизы товаров Торгово-экономического института СФУ Ирина Кротова, такие занятия – обязательная для будущих товароведов-экспертов практика. Ранее они проводили испытания жареных семечек, санок и коньков, растительного масла. Результаты студенческих экспертиз публикуются на официальном сайте ЦСМ и учитываются при дальнейшей оценке товаров.

«Направление подготовки «Товароведение» реализуется в виде прикладного бакалвриата, что предполагает наличие разнообразной практики, во время которой студенты получают навыки и компетенции, необходимые им для профессиональной деятельности. Уже на протяжении многих лет мы с нашим надёжным партнером и работодателем Красноярским ЦСМ реализуем практикоориентированную подготовку, когда товароведы-эксперты выступают в качестве профессионалов и подвергают процедуре потребительского тестирования различные товары. Мониторинг качества продовольственных и непродовольственных товаров является обязательной частью обучения», – рассказала она.

Добавим, в следующем году специалисты ТЭИ СФУ и Центра стандартизации, метрологии и испытаний начнут формировать потребительскую культуру и в школах Красноярска. Юных покупателей научат оценивать различные товары на соответствие госстандартам и защищать свои права на использование безопасной и качественной продукции.

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ