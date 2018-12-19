Школа самостоятельных детей В Красноярске учат выбирать будущее

Красноярских детей приглашают в «Школу самоопределения» - муниципальное учреждение дополнительного образования, которое на бесплатной основе позволяет школьникам определиться с карьерными приоритетами и подготовиться к поступлению в вуз.

Профиль школы - это профориентация по различным направлениям (гуманитарным, техническим, естественнонаучным). Сейчас в учреждении действует несколько профильных классов при поддержке администрации, ведущих вузов города, предприятий.

Один из проектов реализуется в сотрудничестве с золотодобывающей компанией «Полюс» и Институтом цветных металлов и материаловедения СФУ. По результатам конкурсного отбора в профильном «Полюс классе» учатся 45 ребят из 17-ти школ Красноярска, Железногорска и Сосновоборска. Это будущие металлурги, горные работники, химики.

Отбор на программу проводится в 2 этапа среди школьников, заканчивающих 9 класс. Сначала они проходят профориетационное тестирование, в ходе которого определяются профессиональные предпочтения, индивидуальные характеристики каждого ребенка. На втором этапе ребят ждет презентация портфолио, собеседование с конкурсной комиссией, определяющее уровень мотивации ребенка для обучения в профильном классе.

Те, кто прошел этапы отбора, в течение двух лет абсолютно бесплатно проходят глубокие интенсивы по математике и физике. В программу также входит профориентиционный курс, чтобы будущие абитуриенты понимали отрасль, профессию и вовремя формировали свои карьерные планы.

Помимо лекций от ведущих преподавателей вуза для участников профориентационных классов организуют интересные события. Ребята участвуют в квестах, конкурсах, ходят в туристические походы, которые позволяют сдружиться, лучше раскрыться.

В «Школе самоопределения» подчеркивают, что этот проект дает прекрасный шанс мотивированным ребятам. Их шансы на поступление благодаря интенсивной подготовке высоки

«И родители, и дети понимают, сколько стоят сейчас репетиторы и довузовская подготовка, опять же важнейший вопрос качества образования. Участники «Полюс класса» занимаются один раз в неделю по 6 академических часов с профессиональными педагогами. Они как никто другой заинтересованы, чтобы в родной вуз поступали хорошо подготовленные абитуриенты, которые не испугаются учебы, не передумают, которые имеют представление о специфике крупного промышленного производства», - отмечает исполняющая обязанности директора МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения» Елена Сигида.

По окончании программы ученики «Полюс класса» получают сертификат Института цветных металлов и материаловедения СФУ. Он дает один дополнительный балл к ЕГЭ. Кроме того, дополнительными баллами вознаграждаются призовые места в проектах, конкурсах и олимпиадах вуза. Уже этой весной состоится первый выпуск учеников «Полюс класса», после чего будет проведен новый набор.

«Школа самоопределения», безусловно, значимый проект, созданный для школьников, желающих окунуться в одну из самых динамично развивающихся отраслей – металлургию. По сути, в рамках проекта формируются компетенции для «следующей ступени» подготовки будущих металлургов. В нашем случае, это «Корпоративная группа «Полюс», учащимся которой гарантировано трудоустройство в Компанию после успешного завершения обучения на базе Сибирского федерального университета, - отмечает начальник отдела по подбору персонала и кадровому развитию «Полюс Красноярск» Виталий Боровской. - Важность участия в профориентационных проектах обуславливается ещё и тем, что с каждым годом квалифицированного металлурга найти на рынке труда всё сложнее, а со знаниями уникальных технологий Компании – практически невозможно».

Стоит отметить, что в «Школе самоопределения» по разным направлениям обучается более 2 тыс. человек в год в возрасте от 7 до 18 лет. Подать заявку на обучение можно дистанционно: через портал госуслуг или приехать по адресу: ул. Вавилова, 90. Прямой набор по заявлениям родителей начинается с 01 марта и заканчивается 01 августа.

Информацию о программах можно узнать на сайте: школасамоопределения.рф.