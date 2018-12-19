Воланд, Распутин, Дитрих и другие. Параллельные образы победителей премии «Человек года» прошлых лет

На церемонии вручения премии «Человек года» журнал «Деловой квартал» и творческое объединение Total farsh представили фотопроект «Параллели.Закулисье».

Это третья вариация на тему поиска параллельного образа, который силами творческого объединения Total farsh (фотограф Юлия Машковцева, стилист Юлия Болховская, визажист Анна Мельничук) начался в прошлом году. Премьера фотопроекта состоялась на церемонии вручения премии «Человек года — 2017». Нынешние «Параллели» — увлекательное путешествие в закулисье, внутрь литературных и драматических произведений. Открыть себя, став кем-то другим, — таков ключевой мотив фотопроекта.

Героями перевоплощения по традиции стали победители премии «Человек года» прошлых лет. Каждый из них словно вышел на край сцены, и этот творческий жест еще раз подтвердил многогранность лидеров премии.

Партнером-куратором проекта стала клиника эстетической косметологии effi. Параллельные образы герои фотопроекта обрели в фотостудии Pion&Pudra. Бэкстейдж проекта создал видеограф Александр Барсуков, подарив приятное послевкусие участникам. За стильную дизайн-упаковку проекта редакция благодарит Вячеслава Чанчикова, а за оформление выставочного пространства декоратора Екатерину Лозицкую.

Ирина Андрианова, главный врач, ведущий специалист клиники effi:

— Фотопроект «Параллели» — творческий опыт рождения второго «Я». Быть может, более подлинного, глубокого, искреннего. Говорят, что все люди носят маски. Здесь же, «надев» маску литературно-театрального персонажа, герои проекта рассказывают нам что-то очень важное о себе, о своем отношении к миру, людям, своему делу.

Наталья Потапова, бизнес-лидер группы «Открытие» в Красноярском крае, Человек года в номинации «Банкир» (2017), стала богиней Талией — музой комедии и легкой поэзии.

Александр Лисович, один из создателей интернет-аукциона 24au.ru, Человек года в номинации «Интернет-проект» (2016), перевоплотился в Александра Чацкого из пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума» в постановке Малого театра (Москва).

Светлана Тетерина, создатель художественной школы имени Андрея Поздеева, Человек года в номинации «Детский бизнес» (2017), удивила гостей премии образом Марлен Дитрих из спектакля Красноярского музыкального театра «Марлен. Мой XX век».

Андрей Болсуновский, фермер, Человек года в номинации «Агробизнес» (2016), нашел свой параллельный образ, представ Гулливером.

Наталья Олюнина, создатель «Клиники лазерной микрохирургии глаза», «Красноярского института травматологии», Человек года в номинации «Индустрия красоты и здоровья» (2014), отважилась на образ Жанны д'Арк из спектакля «Жанна» Театра Наций (Москва).

Олегу Сипетому, собственнику ГК «Командор», Человеку года — 2015, пришелся по душе интеллектуальный Шерлок Холмс в прочтении школы студии МХАТ (Москва).

Александр Белов, ведущий, ресторатор, победитель в номинации «Ресторанный бизнес» по итогам народного голосования (2014), замахнулся на «роль» Григория Распутина из одноименного спектакля Театра наций (Москва).

Наталья Кочорашвили, директор Красноярского ТЮЗа, Человек года в номинации «Культура» (2017), посмотрела вглубь себя и вокруг глазами Алисы из спектакля «Алиsа» (Красноярский ТЮЗ).

Анатолий Ващенко, ресторатор, Человек года — 2017, оказался на той стороне луны вместе с Воландом из спектакля «Мастер и Маргарита» на сцене театра на Таганке (Москва).