ТОП-10 событий РУСАЛа в Красноярске в 2018 году

Несмотря на сложные макроэкономичекие условия компания РУСАЛ в 2018 году реализовала в Красноярске значимые проекты, оказавшие влияние на социально-экономическую жизнь региона. ТОП-10 ключевых событий компании в 2018 году:

1. Новый литейный комплекс КрАЗа

В феврале 2018 года на Красноярском алюминиевом заводе состоялся запуск высокотехнологичного литейного комплекса. На современном оборудовании производят цилиндрические слитки рекордных для российской алюминиевой промышленности размеров — диаметр каждого составит 457 мм. Такой вид слитков сейчас востребован на мировом рынке алюминия, его используют в строительной и машиностроительной промышленности. За счёт введения нового литейного комплекса КрАЗ доведет долю высокотехнологичной продукции до 55%

2. Экология производства

Ключевой для завода сегодня является задача снижения экологической нагрузки. Проекты по внедрению новых технологий производства алюминия гарантируют эффект снижения выбросов и снижение расхода электроэнергии и ручного труда. К концу 2018 на технологию «Экологический Содерберг» переведено 76% электролизных мощностей завода. Конструктивные изменения электролизёра гарантируют энерго- и экологическую эффективность.

В 2018 году на газоочистных установках КрАЗа установили новые фильтры. В систему газоочистных установок были вмонтированы усовершенствованные гофрированные рукава 3 DESA с повышенной площадью фильтрации.

3. Реновация общественных пространств Красноярска

- В 2018 году РУСАЛ завершил первый этап реновации общественных пространств центра города. Проект преображения площади Революции и сквера им. В.И.Сурикова направлен на обновление исторического облика главных зон отдыха центра города. На первом этапе в центре площади Революции установлено 177 новых прожекторов GALAD, более 100 разнообразных вазонов и кадок для цветов и 210 новых скамеек. Завершатся работы по преображению зон отдыха в центре города в 2019 году.

- Началась реставрация 6 объектов Исторического квартала на ул. Горького при финансовой поддержке РУСАЛа. Работы по реставрации планируется закончить в 2019 году.

- В рамках проекта благоустройства улицы Пограничников на сумму 30 млн руб. были созданы две зоны отдыха возле проходной КрАЗа, где высажено около 200 новых деревьев и кустарников, проложен тротуар от КрАЗа до спортивного комплекса «Сокол», высажена живая изгородь. Вдоль дороги теперь растут 3,5 тысячи кустарников и около 100 яблонь.

- РУСАЛ ведет проект по благоустройству заповедника «Столбы». Завершаются работы по строительству новой пешеходной экотропы протяженностью 2 км и обустройству входной зоны.

4. День Енисея

Очередной сезон масштабного экологического марафона День Енисея, инициированный Олегом Дерипаской и компанией РУСАЛ, объединил почти 2 тысячи экологически ответственных волонтёров. В 2018 году экомарафон включал в себя два экоквеста и работу экоточек, с берегов реки было убрано около 40 тонн мусора.

По итогам 2018 года проект РУСАЛа экомарафон «День Енисея» занял 2 место в номинации «Лучшая программа (проект), раскрывающая политику и принципы корпоративных социальных инвестиций компании» в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности-Сибирь».

5. Новое слово в промышленном туризме

В 2018 году на КрАЗе появились новые форматы экскурсий. В рамках социокультурного проекта РУСАЛ ФестивAL#вело летом на КрАЗе прошёл цикл ночных велоэкскурсий. Такой формат является уникальным для Сибири. Еще один экскурсионный проект РУСАЛа – «Инспекторро на КрАЗе». Гостям предприятия предлагают проверить объекты на соответствие экологическим параметрам и оценить работу металлургов в этом направлении.

6. Озеленение Красноярска

В 2018 году РУСАЛ продолжил работу по озеленению Красноярска. Уже во второй раз состоялась акция «Сиреневый день». В экологической акции по посадке сиреней приняли участие сотни горожан и высадили 230 кустов сирени. Кроме того, прошёл уже традиционный грантовый конкурс «Зелёная волна», где горожане могли получить финансовую поддержку проектов по озеленению – в 2018 году красноярцы высадили более 200 саженцев и цветов при поддержке Компании. Помимо этого, в рамках «Зелёной волны» осенью 2018 года РУСАЛ провёл ряд акций по озеленению в школах, детских садах и дворах Советского района. Благодаря этому зелёный фонд города увеличился ещё на 250 деревьев.

Особенно важно, что работа по озеленению Красноярска ведётся РУСАЛом вместе с жителями. Системность этой деятельности получила признание на федеральном уровне. РУСАЛ Красноярск победил на всероссийском конкурсе «Лидер климатического развития» в области эко-волонтерства за проекты благоустройства и озеленения в рамках «Зелёной волны».

7. РУСАЛ организовал в Красноярске спектакли студентов, прослушивание школы-студии МХАТ и встречу со знаменитым артистом и режиссёром

В рамках масштабного социокультурного проекта «РУСАЛ ФестивAl #Театр» в Красноярске состоялись спектакли студентов четвертого курса Школы-студии МХАТ. Их посмотрели 1200 красноярцев, более 150 человек смогли лично пообщаться с ректором театрального вуза — заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким, и более 60 юных дарований смогли попасть на прослушивания в школу-студию МХАТ. Влада Сухорукова, единственная из отобранных кандидаток на поступление, успешно прошла все этапы испытаний и теперь учится в «звёздном» вузе. Проект поддержки театральной школы МХАТ инициирован Олегом Дерипаской.

8. Медали Универсиады – сплав технологий и изысканности

РУСАЛ изготовит более 1400 наградных и подарочных медалей разного достоинства, более 1400 наградных значков, а также футляры для медалей и значков Зимней Универсиады 2019, которая пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта следующего года. Основной корпус медалей будет выполнен из инновационных высокопрочных алюминиевых сплавов и покрыт драгоценными металлами в соответствии с тремя достоинствами (золото, серебро, бронза). На изготовление медалей уйдет около тонны алюминиевого сплава, а на золочение медалей — не менее 420 грамм чистого золота 999 пробы. Вес медалей варьируется от 247 до 250 грамм.

9. РУСАЛ выпустил 170-ю машину

Специальное подразделение «РУСАЛ обрабатывающие машины», созданное в Красноярске инжинирингово-строительным дивизионом РУСАЛа, с 2012 года проектирует и выпускает обрабатывающую технику для заводов компании. За это время была разработана конструкторская документация на 29 моделей различной самоходной обрабатывающей техники и 12 единиц технологического нестандартного оборудования. В 2018 году с конвейера сошла 170 промышленная машина.

10. Первый в Красноярске частный приют для бездомных животных

По инициативе Олега Дерипаски в Красноярске открыт приют «ПовоДог» на улице Башиловская, на территории бывших складов площадью 3 тыс. кв. метров. Его строительство осуществлялось при содействии компании РУСАЛ. Там созданы ветеринарный и карантинный блоки, оснащенные современным медицинским оборудованием. Для постояльцев оборудованы прогулочные зоны и стационарный вольерный комплекс, рассчитанный на содержание 250 собак единовременно.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»