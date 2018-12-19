РУСАЛ поддержит грантами проекты реабилитации детей в регионах

ОК РУСАЛ подвел итоги грантового конкурса для социальных предпринимателей. В 2018 году поддержку компании получат 5 бизнес-проектов.

В рамках реализации проектов, победивших в конкурсе, для детей с ограниченными возможностями здоровья в Красноярске будет организовано предоставление услуг иппотерапии, в г. Каменск-Уральский - специального велопроката и патронажной мини-гостиницы с услугами сиделки, няни и домработницы, в г. Новокузнецк - открыта школа кулинарии, в г. Назарово Красноярского края на базе оздоровительно-развивающего центра оборудуют кабинет для реабилитации детей с нарушениями речи.

Максимальная сумма каждого гранта составит 100 000 рублей. Средства будут направлены на ремонт помещений, приобретение необходимого оборудования и расходных материалов.

«Победившие бизнес-проекты имеют высокую социальную значимость, т.к. ориентированы на развитие современных методов поддержки и реабилитации в российских регионах. Очень важно, что грантовые средства позволят таким проектам развиваться, расширить масштаб своей деятельности, освоить новые направления работы и таким образом повысить устойчивость и улучшить качество предоставляемых услуг», - отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

Конкурс для социальных предпринимателей проходил среди коммерческих и некоммерческих организаций из Ачинска, Братска, Волгограда, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноярска, Новокузнецка, Саяногорска, Североуральска, Тайшета, Таежного и Шелехова.

Подаваемые на грант социально-предпринимательские инициативы были направлены на развитие сферы оказания услуг по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, организацию частной патронажной службы и создание новых рабочих мест для социально незащищенных групп граждан, а также на решение вопросов охраны окружающей среды, раздельного сбора и утилизации твердых бытовых отходов или сбора и использования вторичного сырья.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»