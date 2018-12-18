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Счетная палата просит красноярцев оценить траты бюджета на дороги

Главная Общество
Красноярск
16:28 18 Декабря 2018
дороги, ремонт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Региональная Счетная палата запустила опрос жителей Красноярска об итогах реализации в городе федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Горожан просят оценить дорожный ремонт.

Опрос проводится на портале государственного и муниципального финансового аудита – для того, чтобы оценить эффективность использования выделенных на ремонт дорог денег.

Жителям предлагается анонимно ответить на вопросы анкеты, оценив, устраивает ли их организация и качество проводимых дорожных работ, замечают ли они улучшения дорожной обстановки после ремонта и строительства на улицах города.

В частности, жителей спрашивают, устраивает ли их время, в которое проводились работы, извещали ли их заблаговременно о проведении ремонтов, использовали ли дорожники качественные материалы и не допускали ли нарушений. В форме запроса можно сообщить и о конкретных фактах проступков подрядчиков работ и властей.

Полученные данные организаторы опроса обещают использовать в отчете Счетной палаты Красноярского края.

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