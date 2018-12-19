В фанпарке «Бобровый лог» стартовал новый курс реабилитации детей с помощью горных лыж в рамках всероссийской программы «Лыжи мечты». В ней принимают участие дети с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями.

Этот сезон уже четвертый. За предыдущие три реабилитацию на горных лыжах смогли пройти 159 детей. Среди участников не только красноярцы, но и жители Норильска, Кызыла, Дивногорска, Ачинска, Железногорска, Новоселова и других населенных пунктов. С детьми работали три специально подготовленных инструктора, всего было проведено 1900 занятия на склоне. Сейчас в очереди на реабилитацию стоят 230 детей.

В результате курса участники отмечают улучшение общей физической подготовки и психологического состояния, повышение сопротивляемости организма к простудным заболеваниям, появление новых навыков и компетенций.

Президент красноярской организации по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца» Елена Нига отметила, что интерес к таким занятием у детей с ограниченными возможностям растет с каждым днем.

«Сегодня мы открываем четвертый сезон «Лыжи мечты­» в фанпарке «Бобровый лог» и это здорово, потому что интерес к программе растет и еще больше ребят сможет улучшить свое здоровье. За годы реализации программы реабилитации мы видим объективные результаты: кто-то стал увереннее стоять на лыжах, кто-то начинает самостоятельно переодеваться, кто-то делает первые шаги. Все окрепли, потому что это занятия на свежем воздухе, это общение, колоссальная работа и такое огромное удовольствие. Здесь невозможно быть без результатов. На сегодня у нас в программе записано более 200 ребят. К нам приезжают из близлежащих городов Красноярска. Дети получают массу эмоций и ярких впечатлений. Они с каждым сезоном становятся сильнее и увереннее в себе», - заявила она.

От имени фанпарка и компании «Норникеля», которая поддержала реализацию программы реабилитации, Елена Гаврилова отметила, что такие проекты для компании имеют большую важность и значимость:

«Мы были очень рады, что в 2016 году Правительство края обратилось к нам с предложением поддержать этот проект. Мы с удовольствием участвуем в нем, и надеемся на дальнейшее сотрудничество, потому что для компании «Норникель» является важным поддерживать не только спорт высших достижений, но и помогать развитию массового спорта в России и создавать условия для реабилитации особенных детей с помощью спорта. Специально для реализации проекта «Лыжи мечты» мы в Фанпарке подготовили выделенный учебный склон с подъемником для того, чтобы детям было комфортно заниматься. В прошлом сезоне мы установили новый ленточный подъемник «Волшебный ковер», после чего процесс подъема наверх существенно облегчился и теперь дети-участники программы могут еще больше проводить времени на склоне и получать от занятий максимальной эффективности. Мы видим, что ребята тренируются с большим удовольствием», - сказала она.

Завершилось торжественное открытие четвертого сезона «Лыжи мечты» показательными спусками с горы юных горнолыжников - участников программы и веселой анимационной программой.

По материалам компании «Норникель»

Фото: «Норникель»