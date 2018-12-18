Красноярские теплоэнергетики получили «отлично» при ликвидации условного повреждения на теплосети

Сотрудники Красноярской теплотранспортной компании группы СГК присоединились к масштабной тренировке по устранению возможных повреждений тепловых сетей. 18 декабря 2018 года учения прошли во всех крупных городах присутствия Сибирской генерирующей компании. Подобные мероприятия необходимы для отработки навыков по восстановлению работы трубопроводов в кратчайшие сроки и улучшения взаимодействия между подразделениями компании.

Сигнал об учебной тревоге поступил в девять утра. Незамедлительно на место предполагаемого повреждения была отправлена бригады района тепловых сетей и службы ремонтов. Первостепенная задача при ликвидации подобных инцидентов — обеспечение безопасности окружающих: доступ случайных прохожих к месту проведения работ прекращается, а сама территория огораживается.

В то время, пока диспетчеры Красноярской теплотранспортной компании группы СГК проводили останов требуемого оборудования на насосной станции, бригада района тепловых сетей отключает поврежденный участок секционными задвижками в тепловых камерах. После чего работники ремонтной службы приступают к устранению условного порыва.

На период восстановительных мероприятий объекты, которые попали под ограничение подачи тепла, переводятся на резервные схемы. В жилых домах и социальных объектах инспекторами тепловой инспекции проводятся замеры температуры воздуха. Сотрудники жилищных организаций перенастраивают внутридомовые схемы теплоснабжения для поддержания температуры в квартирах.

После завершения работ старший диспетчер дает задание на заполнение трубопровода и запуск насосов, режим теплоснабжения восстановливается.

«Можно сказать, что учения прошли на «отлично». Персонал нашей компании, который принял участие в тренировке, успешно справился с поставленными задачами. Эта тренировка, которая проводится еще и перед Всемирными зимними студенческими играми в Красноярске, показала, что мы стоим на страже надежного и качественного теплоснабжения красноярцев и готовы к испытаниям любой сложности», — подчеркнул руководитель учений, главный инженер Красноярской теплотранспортной компании группы СГК Дмитрий Иванов.

Сотрудники Сибирской генерирующей компании всегда готовы к устранению возможных повреждений, оперативные бригады района тепловых сетей и службы ремонтов оснащены необходимой техникой и материалами:

«Сотрудники нашего района тепловых сетей работают круглосуточно и всегда готовы к выездам на любые инциденты. Мы приехали на место условного повреждения и просто сделали свое дело — устранили его. Подобная тренировка помогает закрепить все действия, необходимые при устранении реального порыва», — отметил заместитель начальника района тепловых сетей №1 Красноярска Сергей Цурган.

Результат проведенной тренировки отметил и начальник отдела энергообеспечения и энергосбережения департамента городского хозяйства администрации города Красноярска Сергей Демченко:

«Работу Сибирской генерирующей компании можно оценить положительно. Все необходимые действия при устранении условного повреждения были выполнены своевременно. СГК регулярно проводит такие учения: не только на тепловых сетях, но и на источниках тепловой энергии. При всей условности, подобные мероприятия организуют коллектив, позволяют выявить недостатки и принять необходимые меры для их устранения. Думаю, что руководство теплотранспортной компании оценит проведённые учения, выдаст необходимые замечания и предложения».

Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирующей компании