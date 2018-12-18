Энергетики ответили на все вопросы про альтернативную котельную

Специалисты СГК ответили на все вопросы про альтернативную котельную. Большой и подробный отчет они опубликовали на своем сайте. В частности, можно узнать, что альтернативная котельная - это неофициальное название нового метода расчета тарифов на тепло, который предлагается использовать в российских городах. Это способ определения величины тарифа и модель отношений между участниками рынка тепла. Речи о строительстве реальной котельной не идет.

Суть метода - в справедливом и универсальном расчете цены на тепловую энергию исходя из следующего подхода: что дешевле построить собственный источник тепла или подключиться к уже существующему?

При таком подходе цена на тепло рассчитывается следующим образом: за основу берется стоимость строительства нового источника тепла (той самой «альтернативной котельной»), подключения к нему потребителей и дальнейшего его обслуживания (строить при этом ничего не нужно). На основе этих затрат утверждается предельный уровень для всех источников в городе, дороже которого продавать тепло нельзя. То есть «альткотельная» - это порог, планка цены.

Размер цены на тепловую энергию рассчитывается для конкретного города (вернее зоны теплоснабжения) исходя из стоимости строительства потенциального альтернативного источника теплоснабжения.

Переход на новый метод не будет происходить одновременно по всей стране. На него по своему желанию могут переходить отдельные населенные пункты. Такая возможность есть уже сейчас. Первым решение о запуске новой модели рынка тепла принял город Рубцовск (Алтайского края), в котором тарифы по-новому начнут рассчитывать уже с 2019 года. В населенных пунктах, которые не захотят переходит на новую модель, тарифы будут рассчитываться по-старому.

При этом новая схема позволит провести масштабную программу модернизации системы теплоснабжения в стране. Суммарная стоимость предлагаемых программ модернизации теплоснабжения, которые СГК сможет реализовать при переходе на новую модель рынка, оценивается в 40-60 миллиардов рублей. Итоговая цифра будет зависеть от того, какие города будут готовы внедрить «альткотельную» и какую инвестиционную программу согласуют власти.