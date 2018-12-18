Памятник Дмитрию Хворостовскому обойдется почти в 14 миллионов рублей

Красноярский театр оперы и балета ищет подрядчика, который изготовит и установит памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Общая стоимость – 13 638 402 рубля. На эту сумму исполнитель должен будет изготовить памятник и фундамент, доставить его до места установки - у Института искусств на ул. Ленина, 22, произвести монтаж скульптуры и гранитных плит постамента, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Добавим, что памятник будет установлен по эскизу, который создал заслуженный художник Владимир Усов.

Напомним, известный оперный певец скончался 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. В его честь в Красноярске назвали Театр оперы и балета. Кроме того, имя Хворостовского носит детская музыкальная школа №4 и Институт искусств. Также красноярцы проголосовали за присвоение имени Хворостовского аэропорту.

фото: krascult.ru