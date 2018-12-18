«Агроэлита» реализует крупный инвестиционный проект

Объединение «Агроэлита» (холдинг Goldman Group) запускает новый комбинат по производству продуктов питания.
Комплекс глубокой переработки мяса возведен в 2018 г. в Солонцах. Это технологичное предприятие, соответствующее всем требованиям ХАССП. Производственная площадь – 1 440 кв. м, склад готовой продукции и оптовой реализации размещен на 486 кв. м. Холодильные камеры занимают 745 кв. м.
В декабре начнется выпуск пельменей и др. полуфабрикатов, а в I-II квартале 2019 г. - производство колбас, консервов и замороженного фастфуда. Проект нового комбината объединения «Агроэлита» рассчитан на выпуск 22 698 кг продукции в смену.
Предприятие идеально интегрируется в производственный цикл холдинга Goldman Group. Так, основным поставщиком сырья станет свинокомплекс «Агроэлита» и одноименный мясокомбинат, где осуществляется убой и крупная разделка. Новый комплекс приступит к глубокой переработке мяса – это традиционно высокомаржинальный вид производства.
Продукция массового ценового сегмента поступит в фирменные магазины «Мясничий» в 7 городах Сибири. Проведены переговоры с лидерами продуктового ритейла: две крупные сети супермаркетов начнут продавать продукты объединения «Агроэлита» в начале 2019 г. Холдинг выводит на рынок новую торговую марку, которую согласно маркетинговому плану презентует накануне старта продаж.
Напомним, Goldman Group с 2015 г. выпускает мясо, полуфабрикаты и деликатесы под брендом «Мясничий». Накопленные компетенции и репутация крупного производителя позволяют холдингу планомерно развиваться в отрасли, где он является экспертом. Нынешнее развитие производства стало возможным благодаря привлечению инвестиций от размещения биржевых облигаций.
По материалам компании «Агроэлита»
Фото: компания «Агроэлита»
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