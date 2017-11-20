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Мясо нарасхват от свинокомплекса «Красноярский»

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Красноярск
16:35 20 Ноября 2017
продажа, продукция, сельское хозяйство, аграрии, ярмарка
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Свинокомплекс «Красноярский» представил широкий ассортимент своей продукции на ярмарке, проходившей в рамках Агрофорума Сибири.

За 4 дня было продано порядка 4 тонн продукции – мяса и субродуктов.

- Покупатели еще с летней ярмарки запомнили нашу продукцию и высоко оценили. Многие приезжали специально за нашим мясом: люди покупали ассортимент коробками, поясняя что до следующей ярмарки еще далеко, а такого вкусного, свежего и сочного мяса больше нигде не купить, - рассказала Юлия Еремичева, заместитель директора по мясопереработке.

Свинокомплекс «Красноярский» в основном реализует свою продукцию оптом предприятиям, занимающимся мясопереработкой. По мнению руководства, ярмарки и выставки разных уровней позволяют познакомить красноярцев с продукцией свинокомплекса напрямую.

Фото: АО «Сибирская Аграрная Группа»
По материалам АО «Сибирская Аграрная Группа»

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