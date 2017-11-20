20 ноября
Красноярск
погода -5 °C
курсы валют
59.63
 
€ 70.36
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Красноярск может стать столицей «Тотального диктанта»

Главная Общество
Красноярск
16:42 20 Ноября 2017
диктант, город, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярск вошел в список городов, которые могут стать столицей «Тотального диктанта» в 2018 году. О старте голосования объявили организаторы мероприятия. 

Среди претендентов: Владивосток, Казань, Томск, Иркутск, Саратов, Москва и др. Всего в конкурсе участвуют 16 крупных мегаполисов. 

Проголосовать за свой город можно на сайте «Тотального диктанта» до 26 декабря. После члены жюри определят пять финалистов. Победителя объявят уже 27 января. 

«Этот год – уникальный для Тотального диктанта: теперь у каждого появилась возможность повлиять на судьбу проекта и выбрать город, который станет центром внимания до следующих выборов. Уже определилось 16 претендентов, каждый из которых достоин звания главного города проекта. Мы ожидаем интересную, напряженную и честную борьбу лучших городов России и мира» – рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

Автор текста приедет в город-победитель 14 апреля и прочитает диктант на главной площадке. Организаторы пока не сообщают, кто напишет текст для проверки знаний. 

Отметим, что в Красноярске «Тотальный диктант» проводится уже шесть лет. В прошлом году в мероприятии участвовали более двух тысяч человек. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцев просят «скинуться» на памятник в сквере геологов

Красноярцев просят «скинуться» на памятник в сквере геологов

20 Ноября 2017 г.
На строительство скульптуры не хватает 17 млн рублей
Новости Красноярска: Роспотребнадзор арестовал меховые шубы почти на 900 тысяч рублей

Роспотребнадзор арестовал меховые шубы почти на 900 тысяч рублей

20 Ноября 2017 г.
Изделия не прошли обязательную маркировку
Новости Красноярска: РУСАЛ объявляет о старте новогоднего марафона "Верим в чудо, творим чудо!"

РУСАЛ объявляет о старте новогоднего марафона "Верим в чудо, творим чудо!"

20 Ноября 2017 г.
Акция пройдет в 20 городах и поселках России
Новости Красноярска: На стройке ледовой арены для Универсиады рабочие провели Кубок по хафпайпу

На стройке ледовой арены для Универсиады рабочие провели Кубок по хафпайпу

20 Ноября 2017 г.
Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях
Новости Красноярска: Билеты на поезд и самолет из Москвы в Красноярск сравнялись в цене

Билеты на поезд и самолет из Москвы в Красноярск сравнялись в цене

20 Ноября 2017 г.
В 2017 году авиация снизила цены на 10%
Новости Красноярска: В Красноярском крае снизился уровень рождаемости

В Красноярском крае снизился уровень рождаемости

20 Ноября 2017 г.
Количество рожденных в регионе детей уменьшилось на 3,3%
Новости компаний
20/11
Мясо нарасхват от свинокомплекса «Красноярский»
20/11
Крупное, современное, успешное
20/11
Богучанская ГЭС подвела итоги конкурса #БоГЭСВместеЯрче
17/11
Банк УРАЛСИБ проводит акцию «Новый смартфон за счет Банка»
14/11
Mori Cinema приглашает на криминальную драму «Снеговик»
13/11
Интернет-аптека «Пион» - покупайте лекарства без очередей и наценок!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мэрия Красноярска опубликовала планы по застройке города до 2033 года

Мэрия Красноярска опубликовала планы по застройке города до 2033 года

16 Ноября 2017 г.
Первые публичные слушания по вопросам застройки уже стартовали
Новости Красноярска: В Красноярском крае проверяют факт избиения воспитанницы детского дома

В Красноярском крае проверяют факт избиения воспитанницы детского дома

15 Ноября 2017 г.
15-летняя девочка говорит, что о ее побоях знали в детдоме, но не обратились в полицию
Новости Красноярска: На острове Татышев установили новый арт-объект

На острове Татышев установили новый арт-объект

15 Ноября 2017 г.
При отражении в воде конструкция создает надпись «Я тебя люблю»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.