Красноярск может стать столицей «Тотального диктанта»

Красноярск вошел в список городов, которые могут стать столицей «Тотального диктанта» в 2018 году. О старте голосования объявили организаторы мероприятия.

Среди претендентов: Владивосток, Казань, Томск, Иркутск, Саратов, Москва и др. Всего в конкурсе участвуют 16 крупных мегаполисов.

Проголосовать за свой город можно на сайте «Тотального диктанта» до 26 декабря. После члены жюри определят пять финалистов. Победителя объявят уже 27 января.

«Этот год – уникальный для Тотального диктанта: теперь у каждого появилась возможность повлиять на судьбу проекта и выбрать город, который станет центром внимания до следующих выборов. Уже определилось 16 претендентов, каждый из которых достоин звания главного города проекта. Мы ожидаем интересную, напряженную и честную борьбу лучших городов России и мира» – рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

Автор текста приедет в город-победитель 14 апреля и прочитает диктант на главной площадке. Организаторы пока не сообщают, кто напишет текст для проверки знаний.

Отметим, что в Красноярске «Тотальный диктант» проводится уже шесть лет. В прошлом году в мероприятии участвовали более двух тысяч человек.