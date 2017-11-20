Роспотребнадзор арестовал меховые шубы почти на 900 тысяч рублей

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю за последнее время провело 12 проверок в отношении продавцов меховых изделий. Активность ведомства связана с наступлением сезона повышенного спроса жителей края на предметы одежды из натурального меха, а также соблюдение законодательства, по которому все меховые изделия, продаваемые на территории страны, должны быть промаркированы.

В ходе проверок специалисты возбудили семь административных дел и арестовали «10 единиц меховых изделий на общую сумму 871 тысяча рублей».

В ведомстве также попросили попросили красноярцев сообщать «о реализации меховых изделий без контрольных (идентификационных) знаков». Жалобы можно отправлять в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю (по адресу: ул. Каратанова, 21), либо через сайт ведомства.