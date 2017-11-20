Красноярцев просят «скинуться» на памятник в сквере геологов

Жителей Красноярска просят оказать помощь в обустройстве первого в городе сквера геологов, расположенного на перекрестке ул. Вейнбаума и ул. Карла Маркса. На установку памятника ветеранам-геологам не хватает 17 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе красноярской мэрии.

На данный момент завершен первый этап на пути к созданию сквера. Первый камень в парк заложили в апреле этого года. Сквер, как и планировалось, разделен на три зоны, имеет открытое пространство, транзитные пешеходные проходы и тихую зону.

«Уже сейчас на этом месте появилось новое общественное пространство. Надеемся, что этот сквер станет центром притяжения не только геологов-ветеранов, работников геологических предприятий и студентов геологических вузов, но и всех красноярцев», — отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев.

В следующем году планируется установить стелу и памятник геологам на каменном постаменте. Вокруг монумента разместят гранитные плиты с названием самых крупных месторождений полезных ископаемых в Красноярском крае.

Стоимость всего проекта — 24 млн рублей. Пока финансируется проект за счет организаторов — ветеранов-геологов, ученых, предприятий. Но создатели просят помощи и у обычных граждан.

Пожертвования можно внести через кассу организации по ул. Карла Маркса, 62 оф. 235 или через онлайн-банк.

Получатель: РОО «Ассоциация глав северных территорий Красноярского края»

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Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации