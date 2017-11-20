20 ноября
Красноярск
погода -3 °C
курсы валют
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

РУСАЛ объявляет о старте новогоднего марафона "Верим в чудо, творим чудо!"

Главная Общество
Красноярск
15:21 20 Ноября 2017
благотворительность, акция, волонтеры, участники
версия для печати Ico_print

ОК РУСАЛ объявляет о старте VII благотворительного новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!».

Акция пройдет с 20 ноября по 28 декабря в 20 городах и поселках России и Украины: Ачинске, Братске, Бокситогорске, Волгограде, Каменске-Уральском, Кандалакше, Краснотурьинске, Краснодаре, Красноярске, Михайловске, Москве, Надвоицах, Николаеве, Новокузнецке, пос. Новосемейкино Самарской области, Саяногорске, Сочи, Североуральске, пос. Таежном Красноярского края и Шелехове.

Благотворительный марафон направлен на развитие корпоративного волонтерства в городах присутствия компании, а также на оказание поддержки социальным, образовательным, культурным учреждениям, некоммерческим организациям, многодетным и малообеспеченным семьям, воспитанникам детских домов, приютов, тяжелобольным детям, одиноким пожилым людям и ветеранам.

Всего в 2017 году планируется участие 150 команд корпоративных и общегородских добровольцев, среди которых команды партнеров – некоммерческих организаций, социальных и образовательных учреждений, крупного и среднего бизнеса, администраций городов и поселков.

Виртуальным «штабом» марафона в 2017 году станет социальная сеть ВКонтакте. В группе Центра социальных программ РУСАЛа создано событие «Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!». Это станет основной площадкой для регистрации команд – участников новогоднего марафона, публикации их отчетов, а также для отслеживания всей актуальной информации проекта. Кроме организованных команд в марафоне смогут принять участие и отдельные горожане, присоединившись к новогоднему флешмобу добрых дел.

«В этом году мы меняем формат новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!», отказываясь от ряда менее актуальных активностей в пользу увеличения суммы призового фонда, а соответственно и благотворительных пожертвований на добрые дела в 2018 году. Приятно сознавать, что уже седьмой год проект не теряет актуальности и интерес к нему со стороны участников растет. Мы каждый раз наблюдаем, как марафон становится импульсом для тех компаний, которые вступают на путь корпоративного волонтерства и после марафона  продолжают им заниматься, поддерживая те социальные учреждения, с которыми познакомились в течение предновогодних недель», – говорит Вера Курочкина, заместитель генерального директора РУСАЛа.

Одной из особенностей новогоднего марафона в этом году станет Школа новогодних волонтеров для участников команд, которая пройдет перед основным соревновательным этапом. Школа стартует 20 ноября и будет работать в каждом городе всю первую неделю – до 26 ноября. Тренеры расскажут, на что обратить внимание при взаимодействии с детьми-сиротами, как не теряться в общении с людьми с инвалидностью, о чем говорить с пенсионерами.

Команды-участницы, которые по итогам марафона наберут максимальное количество баллов, получат денежные сертификаты до 300 тыс. рублей, которые в 2018 году можно будет направить на благотворительные цели. Общая сумма призового фонда в 2017 году значительно увеличена и составит 3,5 млн рублей.

Фото: пресс-служба ОК РУСАЛ
По материалам пресс-службы ОК РУСАЛ

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцев просят «скинуться» на памятник в сквере геологов

Красноярцев просят «скинуться» на памятник в сквере геологов

20 Ноября 2017 г.
На строительство скульптуры не хватает 17 млн рублей
Новости Красноярска: Роспотребнадзор арестовал меховые шубы почти на 900 тысяч рублей

Роспотребнадзор арестовал меховые шубы почти на 900 тысяч рублей

20 Ноября 2017 г.
Изделия не прошли обязательную маркировку
Новости Красноярска: На стройке ледовой арены для Универсиады рабочие провели Кубок по хафпайпу

На стройке ледовой арены для Универсиады рабочие провели Кубок по хафпайпу

20 Ноября 2017 г.
Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях
Новости Красноярска: Билеты на поезд и самолет из Москвы в Красноярск сравнялись в цене

Билеты на поезд и самолет из Москвы в Красноярск сравнялись в цене

20 Ноября 2017 г.
В 2017 году авиация снизила цены на 10%
Новости Красноярска: В Красноярском крае снизился уровень рождаемости

В Красноярском крае снизился уровень рождаемости

20 Ноября 2017 г.
Количество рожденных в регионе детей уменьшилось на 3,3%
Новости Красноярска: В красноярских автобусах начнут принимать банковские карты

В красноярских автобусах начнут принимать банковские карты

20 Ноября 2017 г.
Дополнительный функционал введут не раньше июля следующего года
Новости компаний
20/11
Крупное, современное, успешное
20/11
Богучанская ГЭС подвела итоги конкурса #БоГЭСВместеЯрче
17/11
Банк УРАЛСИБ проводит акцию «Новый смартфон за счет Банка»
14/11
Mori Cinema приглашает на криминальную драму «Снеговик»
13/11
Интернет-аптека «Пион» - покупайте лекарства без очередей и наценок!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На острове Татышев установили новый арт-объект

На острове Татышев установили новый арт-объект

15 Ноября 2017 г.
При отражении в воде конструкция создает надпись «Я тебя люблю»
Новости Красноярска: В Красноярском крае проверяют факт избиения воспитанницы детского дома

В Красноярском крае проверяют факт избиения воспитанницы детского дома

15 Ноября 2017 г.
15-летняя девочка говорит, что о ее побоях знали в детдоме, но не обратились в полицию
Новости Красноярска: Мэрия Красноярска опубликовала планы по застройке города до 2033 года

Мэрия Красноярска опубликовала планы по застройке города до 2033 года

16 Ноября 2017 г.
Первые публичные слушания по вопросам застройки уже стартовали
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.