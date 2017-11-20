На стройке ледовой арены для Универсиады рабочие провели Кубок по хафпайпу

В Красноярске рабочие устроили катания на крыше ледовой арены на ул. Партизана Железняка. Видео опасного развлечения было опубликовано в Telegram на канале Mash.

На кадрах видно, как рабочие в оранжевой форме по очереди скатываются с крыши на ногах. Перед опасным маневром строители разбегаются и на скорости выполняют трюки — перепрыгивают через сугробы и крутятся в воздухе. На первый взгляд кажется, что они устроили мини-соревнования по хафпайпу.

Отметим, что от падения с крыши рабочих защищает только бортик, установленный по краям. При этом каждый трюк они выполняют без страховки.

По словам очевидцев, на этот раз на стадионе обошлось без несчастных случаев. Однако в марте этого года один из монтажников погиб при строительстве ледовой арены по ул. Партизана Железняка. Мужчина спускался по строительным лесам после смены, не удержался и упал с высоты около 5 метров.

видео: телеграм-канал Mash