Билеты на поезд и самолет из Москвы в Красноярск сравнялись в цене

Стоимость билетов на проезд в плацкарте и самолете по маршруту Москва – Красноярск практически одинаковая. К такому выводу пришла краевая антимонопольная служба, проанализировав цены билетов за 30 октября.

Так, лоукостером «Победа» в конце октября можно было улететь из Москвы в Красноярск за 5 тысяч рублей. Самый дешевый билет на поезд обошелся бы в 4,8 тысячи рублей. В фирменных поездах плацкарт стоил почти в два раза дороже — 7,8 тысяч рублей.

«Время полета составит не более 5 часов. А на поезде путь займет 67 часов, то есть почти трое суток. Но возможность купить билет в плацкартный вагон доступна пассажирам в любой период по фиксированной цене. У авиаперевозчиков низкие цены квотируются как по времени, так и по количеству предложенных мест», — рассказали в ФАС.

Отметим, что в 2017 году авиация снизила цены на 10% и увеличила пассажиропоток на 22%. Железнодорожники, наоборот, увеличили тарифы на 3,9% и потеряли 8,5% клиентов в сегменте плацкарт и общие вагоны.