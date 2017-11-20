Богучанская ГЭС подвела итоги конкурса #БоГЭСВместеЯрче

В Кодинске названы имена победителей конкурса «#БоГЭСВместеЯрче», который был организован ПАО «Богучанская ГЭС» совместно с Центром дополнительного образования детей. К участию были приглашены все школьники с 4 по 11 класс. По условиям конкурса, каждый участник должен был написать несколько сообщений в социальных сетях на различные темы: возобновляемые источники энергии и бережное отношение к ним, повышение энергоэффективности на производстве и в быту, бережное отношение к энергоресурсам и труду энергетиков, оптимизация расходов на оплату света и тепла.

Участники конкурса прислали несколько небольших рассказов о реальном опыте энергосбережения в собственных семьях и предложения о внедрении таких практик в школе и общественных местах. Жюри особо отметило творческий подход к фотоработам: если в прошлом году на конкурсе преобладали селфи с хэштегом конкурса, то теперь школьники создали практически готовые плакаты на тему экономии энергии и других ресурсов. Работы были размещены с хэштегом #БоГЭСВместеЯрче на страницах участников в социальной сети «Фейсбук» и «ВКонтакте».

В конкурсе участвовало около 30 школьников. Решением жюри победителями стали: 1 место – Матвей Лунев (плакат об экономии воды); 2 место – Кирилл Ананьев, Алена Орлова и Илья Лесовой (фотоработы об экономии ресурсов); 3 место – София Матвеева (рассказ об экономии ресурсов в быту) и Ульяна Рогожникова (фотопроект об экономии энергии).

Ранее в рамках фестиваля #ВместеЯрче сотрудники Богучанской ГЭС провели для детей квест, в ходе которого ребята узнали историю изобретения энергосберегающей лампочки, а также о том, как можно сэкономить энергию, используя «умные» технологии. В рамках фестивальной недели проведены Дни открытых дверей и для учащихся энергокласса и инженерного класса Центра дополнительного образования детей Кодинска. Для самых младших учащихся Центра дополнительного образования с 15 сентября начались занятия, на которых в игровой форме ребята узнают, как сделать «умным» и энергоэффективным любой дом или квартиру. Сотрудники Богучанской ГЭС включились в акцию по пропаганде энергосбережения и подписали «Декларацию о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России».

Фестиваль #ВместеЯрче проводится ежегодно при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Министерства культуры России, фонда «Росконгресс» и приносит заметные плоды: за последние четыре года регионы, предприятия и население снизили энергоемкость экономики России на 11,5 процентов. Фестиваль 2017 года стартовал 6-7 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. С 1 августа по 22 декабря на сайте фестиваля проходит акция по подписанию «Декларации о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России». Каждый житель страны может присоединиться и пригласить принять участие в акции своих друзей.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»

По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»