20 ноября
Красноярск
погода -5 °C
курсы валют
59.63
 
€ 70.36
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Богучанская ГЭС подвела итоги конкурса #БоГЭСВместеЯрче

Главная Общество
Красноярск
10:14 20 Ноября 2017
конкурс, гэс, итоги, энергетика
версия для печати Ico_print

В Кодинске названы имена победителей конкурса «#БоГЭСВместеЯрче», который был организован ПАО «Богучанская ГЭС» совместно с Центром дополнительного образования детей. К участию были приглашены все школьники с 4 по 11 класс. По условиям конкурса, каждый участник должен был написать несколько сообщений в социальных сетях на различные темы: возобновляемые источники энергии и бережное отношение к ним, повышение энергоэффективности на производстве и в быту, бережное отношение к энергоресурсам и труду энергетиков, оптимизация расходов на оплату света и тепла.

Участники конкурса прислали несколько небольших рассказов о реальном опыте энергосбережения в собственных семьях и предложения о внедрении таких практик в школе и общественных местах. Жюри особо отметило творческий подход к фотоработам: если в прошлом году на конкурсе преобладали селфи с хэштегом конкурса, то теперь школьники создали практически готовые плакаты на тему экономии энергии и других ресурсов. Работы были размещены с хэштегом #БоГЭСВместеЯрче на страницах участников в социальной сети «Фейсбук» и «ВКонтакте».

В конкурсе участвовало около 30 школьников. Решением жюри победителями стали: 1 место – Матвей Лунев (плакат об экономии воды); 2 место – Кирилл Ананьев, Алена Орлова и Илья Лесовой (фотоработы об экономии ресурсов); 3 место – София Матвеева (рассказ об экономии ресурсов в быту) и Ульяна Рогожникова (фотопроект об экономии энергии).

Ранее в рамках фестиваля #ВместеЯрче сотрудники Богучанской ГЭС провели для детей квест, в ходе которого ребята узнали историю изобретения энергосберегающей лампочки, а также о том, как можно сэкономить энергию, используя «умные» технологии. В рамках фестивальной недели проведены Дни открытых дверей и для учащихся энергокласса и инженерного класса Центра дополнительного образования детей Кодинска. Для самых младших учащихся Центра дополнительного образования с 15 сентября начались занятия, на которых в игровой форме ребята узнают, как сделать «умным» и энергоэффективным любой дом или квартиру. Сотрудники Богучанской ГЭС включились в акцию по пропаганде энергосбережения и подписали «Декларацию о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России».

Фестиваль #ВместеЯрче проводится ежегодно при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Министерства культуры России, фонда «Росконгресс» и приносит заметные плоды: за последние четыре года регионы, предприятия и население снизили энергоемкость экономики России на 11,5 процентов. Фестиваль 2017 года стартовал 6-7 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. С 1 августа по 22 декабря на сайте фестиваля проходит акция по подписанию «Декларации о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России». Каждый житель страны может присоединиться и пригласить принять участие в акции своих друзей.

Фото: пресс-служба  ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы  ПАО «Богучанская ГЭС»

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае снизился уровень рождаемости

В Красноярском крае снизился уровень рождаемости

20 Ноября 2017 г.
Количество рожденных в регионе детей уменьшилось на 3,3%
Новости Красноярска: В красноярских автобусах начнут принимать банковские карты

В красноярских автобусах начнут принимать банковские карты

20 Ноября 2017 г.
Дополнительный функционал введут не раньше июля следующего года
Новости Красноярска: В Красноярск придет теплая и снежная погода

В Красноярск придет теплая и снежная погода

20 Ноября 2017 г.
Столбики термометров опустятся до -5°C
Новости Красноярска: Лучший участковый Красноярска получил в награду 200 тысяч рублей

Лучший участковый Красноярска получил в награду 200 тысяч рублей

18 Ноября 2017 г.
Яков Каренькин стал победителем городского конкурса
Новости Красноярска: Сергей Еремин посмотрел поделки воспитанников дома-лицея имени Совмена

Сергей Еремин посмотрел поделки воспитанников дома-лицея имени Совмена

18 Ноября 2017 г.
Главе города понравилось
Новости Красноярска: В Красноярске откроются несколько новых школ

В Красноярске откроются несколько новых школ

17 Ноября 2017 г.
Строительство запланировано в новых микрорайонах
Новости компаний
17/11
Банк УРАЛСИБ проводит акцию «Новый смартфон за счет Банка»
14/11
Mori Cinema приглашает на криминальную драму «Снеговик»
13/11
Интернет-аптека «Пион» - покупайте лекарства без очередей и наценок!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярского риелтора подозревают в мошенничестве на 12 млн рублей

Красноярского риелтора подозревают в мошенничестве на 12 млн рублей

15 Ноября 2017 г.
Полицейские разыскивают потерпевших
Новости Красноярска: Из-за обвала грунта на стройке у четвертого моста погиб рабочий

Из-за обвала грунта на стройке у четвертого моста погиб рабочий

16 Ноября 2017 г.
В районе дома по ул. Чкалова, 30 обвалился грунт
Новости Красноярска: Красноярцы могут накопить на квартиру за пять лет

Красноярцы могут накопить на квартиру за пять лет

15 Ноября 2017 г.
Стоимость квартиры при этом составит 2,4 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.