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В Красноярском крае снизился уровень рождаемости

Главная Общество
Красноярск
10:40 20 Ноября 2017
статистика, общество, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В 2016 году в Красноярском крае снизилась рождаемость. Всего в прошлом году в роддомах региона родились 39,8 тысяч младенцев. Из них 51,3% — мальчики, 48,7% — девочки. Этот результат на 3,3% меньше, чем в 2015 году.  Такие данные предоставили аналитики Красноярскстата. 

Снизился показатель рождаемости и непосредственно в Красноярске. Так, в прошлом году в городе родились 16,2 тысячи детей, что на 90 малышей меньше, чем в 2015 году.

«В начале текущего года численность детей в крае составила 615, 2 тысячи человек (21,4% от всего населения). Из них девочек и мальчиков до 6 лет — 276,6 тысяч, от 7 до 14 лет — 256,2 тысяч, от 15 до 17 — 82 тысячи», — говорится в сообщении. 

Около четверти младенцев в регионе родились в неполных семьях, утверждают аналитики.  При этом возраст рожениц заметно увеличился. Больше всего детей появились на свет от женщин в возрасте 25-29 лет (5,6 тысяч). В 2015 году чаще рожали женщины в возрасте 20-24 лет. 

Отметим, что пока Красноярский край остается лидером по рождаемости в Сибири. На втором месте снова оказалась Новосибирская область. В январе – сентябре 2016 года там родились 29,5 тысяч младенцев. Самый низкий уровень рождаемости в прошлом году показала республика Алтай.

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