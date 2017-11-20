В красноярских автобусах начнут принимать банковский карты

В красноярских автобусах можно будет рассчитаться банковскими картами. Дополнительную услугу в общественном транспорте могут ввести уже в июле 2018 года. Такой ответ краевое министерство транспорта направило активистам из Красноярска.

По словам чиновников, программа находится в стадии разработки. Но к 1 июля следующего года безналичный расчет будет возможен с помощью специального терминала. Уже ведутся переговоры с ведущими банками страны, которые должны предоставить необходимое оборудование.

О расходах на нововведение в министерстве пока не сообщают. Будет ли терминал поддерживать современные приложения Apple Pay и Apple Watch в письме не уточняется.

Отметим, что пока в красноярских маршрутках принимают только социальные и транспортные карты. За все время их было выдано более одного млн штук.