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В красноярских автобусах начнут принимать банковский карты

Главная Общество
Красноярск
09:23 20 Ноября 2017
общество, красноярск, транспорт, город, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В красноярских автобусах можно будет рассчитаться банковскими картами. Дополнительную услугу в общественном транспорте могут ввести уже в июле 2018 года. Такой ответ краевое министерство транспорта направило активистам из Красноярска. 

По словам чиновников, программа находится в стадии разработки. Но к 1 июля следующего года безналичный расчет будет возможен с помощью специального терминала. Уже ведутся переговоры с ведущими банками страны, которые должны предоставить необходимое оборудование.  

О расходах на нововведение в министерстве пока не сообщают. Будет ли терминал поддерживать современные приложения Apple Pay и Apple Watch в письме не уточняется. 

Отметим, что пока в красноярских маршрутках принимают только социальные и транспортные карты. За все время их было выдано более одного млн штук. 

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