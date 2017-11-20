В Красноярск придет теплая и снежная погода

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается снежная, но теплая погода. По данным Gismeteo.ru, в понедельник, 20 ноября, столбики термометров поднимутся до -1...-3°C. Во второй половине дня синоптики прогнозируют небольшой снег. Ветер северо-западный с порывами до 5 м/с.

«20 ноября в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются порывы северо-западного ветра 15-18 м/с, на дорогах сохранится гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Во вторник, 21 ноября, в городе потеплеет до 0°C. Ближе к вечеру температура воздуха опустится до -3°C. Весь день в Красноярске будет идти снег. Ветер усилится до 6 м/с.

В среду, 22 ноября, погода существенно не изменится. Синоптики прогнозируют до 0...-2°C. Более подробный прогноз погоды на предстоящую неделю вы можете посмотреть здесь.