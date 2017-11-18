Лучший участковый Красноярска получил в награду 200 тысяч рублей

В Красноярске объявили победителя городского конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции». Им стал 31-летний участковый отдела полиции № 6 Яков Каренькин.

Капитан полиции служит в органах с 2009 года. В 2011 году он проходил командировку в Чеченской Республике. После нее получил сразу 12 почетных наград.

Наградил Якова Каренькина заместитель главы города по правовым вопросам, руководитель департамента общественной безопасности Юрий Стригин. Он вручил лучшему участковому диплом победителя и 200 тысяч рублей. Капитан уже не раз принимал участие в конкурсе, но одержал победу впервые.

фото: 24мвд.рф