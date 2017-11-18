Сергей Еремин посмотрел поделки воспитанников дома-лицея имени Совмена

Новогодние игрушки и фантазийные елки, поделки из природных материалов, картины и открытки, вязаные вещицы и кружевные салфетки. Всего более 100 творений, созданных руками талантливых воспитанников дома-лицея имени Хазрета Совмена, можно было увидеть и приобрести на ярмарке. Ее проведение - одна из добрых традиций лицеистов. Юные мастера наперебой старались рассказать о своих работах.

«Я связала разноцветный шарф и изготовила куклу-тильду, которая приносит своему хозяину добрые события. Мы любим ярмарку за классную атмосферу и всегда ее ждем, тщательно к ней готовимся. Сегодня все нарядились в русские народные костюмы, будем и петь, и танцевать. Ярмарка - это настоящий праздник», - поделилась эмоциями рукодельница Настя.

В большой уютный атриум дома-лицея пришли десятки красноярцев, желающих приобрести памятный подарок или сувенир, а главное - доставить радость ребятишкам, вложивших в свою работу талант и душу. По приглашению лицеистов посетителем ярмарки стал и глава города Красноярска Сергей Еремин. Восхищаясь творческими находками ребят, мэр не удержался от приобретений.

«Всего и не перечислить. Новогодняя елка, красивые открытки, куклы, живописная картина, креативные мягкие коты, магнитики, вязаный коврик, даже носки шерстяные. Просто хочется подарить детям радость, а когда дети улыбаются - это счастье. Здесь как в большой дружной семье. Я очень тронут творческими достижениями ребят, а особенно покорили вафли, постряпанные юными хозяйками, которые напомнили мне детство», - поделился впечатлениями Еремин и вручил ребятам дома-лицея памятный подарок - модель самолета.

Благодаря условиям, которые созданы в доме-лицее имени Хазрета Совмена, ребята имеют возможность развивать себя творчески. Для этого здесь действуют различные кружки. При этом программа дополнительного образования постоянно развивается: для ребят создаются новые образовательные форматы, один из последних - школа тележурналистки. Юные журналисты также не остались в стороне от ярмарки. Ее проведение станет одной из главных тем информационных материалов, равно как и тема подготовки к юбилею дома-лицея. В предстоящем году он отметит свое 15-летие.

«Уже сейчас коллектив дома-лицея и все ребята готовятся к этому событию. Мы планируем целый ряд мероприятий, первое из которых будет проведено весной - спартакиада среди воспитанников детских домов. Кроме того, начали готовить яркую концертную программу совместно с Институтом искусств, чтобы для ребят этот праздник запомнился надолго. Мы всегда стараемся придумывать что-нибудь новенькое, так и сегодня мы вновь удивляем своих гостей», - рассказала директор дома-лицея Евгения Романенко.

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации