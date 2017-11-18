18 ноября
Красноярск
погода +1 °C
курсы валют
59.63
 
€ 70.36
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Сергей Еремин посмотрел поделки воспитанников дома-лицея имени Совмена

Главная Общество
Красноярск
14:00 18 Ноября 2017
красноярск, подарки, мэр, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Новогодние игрушки и фантазийные елки, поделки из природных материалов, картины и открытки, вязаные вещицы и кружевные салфетки. Всего более 100 творений, созданных руками талантливых воспитанников дома-лицея имени Хазрета Совмена, можно было увидеть и приобрести на ярмарке. Ее проведение - одна из добрых традиций лицеистов. Юные мастера наперебой старались рассказать о своих работах.

«Я связала разноцветный шарф и изготовила куклу-тильду, которая приносит своему хозяину добрые события. Мы любим ярмарку за классную атмосферу и всегда ее ждем, тщательно к ней готовимся. Сегодня все нарядились в русские народные костюмы, будем и петь, и танцевать. Ярмарка - это настоящий праздник», - поделилась эмоциями рукодельница Настя.

В большой уютный атриум дома-лицея пришли десятки красноярцев, желающих приобрести памятный подарок или сувенир, а главное - доставить радость ребятишкам, вложивших в свою работу талант и душу. По приглашению лицеистов посетителем ярмарки стал и глава города Красноярска Сергей Еремин. Восхищаясь творческими находками ребят, мэр не удержался от приобретений.

«Всего и не перечислить. Новогодняя елка, красивые открытки, куклы, живописная картина, креативные мягкие коты, магнитики, вязаный коврик, даже носки шерстяные. Просто хочется подарить детям радость, а когда дети улыбаются - это счастье. Здесь как в большой дружной семье. Я очень тронут творческими достижениями ребят, а особенно покорили вафли, постряпанные юными хозяйками, которые напомнили мне детство», - поделился впечатлениями Еремин и вручил ребятам дома-лицея памятный подарок - модель самолета.

Благодаря условиям, которые созданы в доме-лицее имени Хазрета Совмена, ребята имеют возможность развивать себя творчески. Для этого здесь действуют различные кружки. При этом программа дополнительного образования постоянно развивается: для ребят создаются новые образовательные форматы, один из последних - школа тележурналистки. Юные журналисты также не остались в стороне от ярмарки. Ее проведение станет одной из главных тем информационных материалов, равно как и тема подготовки к  юбилею дома-лицея. В предстоящем году он отметит свое 15-летие.

«Уже сейчас коллектив дома-лицея и все ребята готовятся к этому событию. Мы планируем целый ряд мероприятий, первое из которых будет проведено весной - спартакиада среди воспитанников детских домов. Кроме того, начали готовить яркую концертную программу совместно с Институтом искусств, чтобы для ребят этот праздник запомнился надолго. Мы всегда стараемся придумывать что-нибудь новенькое, так и сегодня мы вновь удивляем своих гостей», - рассказала директор дома-лицея Евгения Романенко.

 

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Лучший участковый Красноярска получил в награду 200 тысяч рублей

Лучший участковый Красноярска получил в награду 200 тысяч рублей

18 Ноября 2017 г.
Яков Каренькин стал победителем городского конкурса
Новости Красноярска: В Красноярске откроются несколько новых школ

В Красноярске откроются несколько новых школ

17 Ноября 2017 г.
Строительство запланировано в новых микрорайонах
Новости Красноярска: Самым большим в Красноярске останется каток на острове Татышев

Самым большим в Красноярске останется каток на острове Татышев

17 Ноября 2017 г.
Он откроется сегодня в 17:00
Новости Красноярска: На ул. Пролетарской начали сносить двухэтажный долгострой

На ул. Пролетарской начали сносить двухэтажный долгострой

17 Ноября 2017 г.
Здание было построено незаконно
Новости Красноярска: На выходных в Красноярске потеплеет до -1°C

На выходных в Красноярске потеплеет до -1°C

17 Ноября 2017 г.
Похолодание до -9°C вернется в город только на следующей неделе
Новости Красноярска: В Красноярске начали заливать катки

В Красноярске начали заливать катки

16 Ноября 2017 г.
Лед будут заливать при средней температуре -10°C
Новости компаний
17/11
Банк УРАЛСИБ проводит акцию «Новый смартфон за счет Банка»
14/11
Mori Cinema приглашает на криминальную драму «Снеговик»
13/11
Интернет-аптека «Пион» - покупайте лекарства без очередей и наценок!
13/11
С днем рождения, Семен Трескунов: какие фильмы с ним посмотреть?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярского риелтора подозревают в мошенничестве на 12 млн рублей

Красноярского риелтора подозревают в мошенничестве на 12 млн рублей

15 Ноября 2017 г.
Полицейские разыскивают потерпевших
Новости Красноярска: Сергей Ломанов: «Красноярск достоин премьер-лиги»

Сергей Ломанов: «Красноярск достоин премьер-лиги»

14 Ноября 2017 г.
Хоккеист оценил уровень красноярской футбольной команды
Новости Красноярска: В 2018 году красноярцам станет сложнее получить ипотеку

В 2018 году красноярцам станет сложнее получить ипотеку

14 Ноября 2017 г.
Банки могут увеличить сумму первоначального взноса
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.