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В Красноярске откроются несколько новых школ

Главная Общество
Красноярск
15:17 17 Ноября 2017
школы, администрация, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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15 ноября в Красноярский городской Совет депутатов внесен проект бюджета города на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов. На предстоящие три года бюджет Красноярска сформирован на основе 13 муниципальных программ, которые прошли общественное обсуждение.

Как подчеркнула заместитель главы города, руководитель департамента финансов Ирина Хаснутдинова, заложенные в муниципальные программы расходы позволят обеспечить преемственность стоящих перед городом задач, сбалансированность и стабильность функционирования отраслей в существующих экономических условиях. Важный момент: бюджет-2018 бездефицитный. И доходы, и расходы составляют 28,2 миллиарда рублей.

Одной из приоритетных задач является строительство новых школ. Уже сейчас в микрорайоне «Иннокентьевский» завершается строительство крупнейшего общеобразовательного учреждения Красноярска. Школа рассчитана на 1280 мест. Планируется, что в новое учреждение будут переведены часть учеников из близлежащих школ Красноярска, которые учатся во вторую смену. Чтобы ускорить дату открытия, строительно-монтажные работы, закупка мебели, оборудования, оргтехники, а также подбор персонала ведутся параллельно. Для учебных кабинетов приобретены регулируемые по высоте парты, стулья, книжные шкафы, стенды для демонстрации детских работ, интерактивные доски. В кабинетах химии, физики, биологии появятся комплекты электрооборудования и демонстрационные столы, в лингафонных кабинетах - индивидуальные кабинки для учащихся, пульт управления для учителя, мультимедийный проектор. Для ребят, посещающих группы продленного дня, будут оборудованы игровые комнаты и спальни. В учреждении будет работать собственное радио и комната психологической разгрузки. В спортзалах появятся тренажеры для различных групп мышц, беговая дорожка, балансировочные качели, стул-мяч для физиотерапии, реабилитационные батуты и горка для ходьбы. Часть механизмов предназначена для занятий детей с ограниченными возможностями, для которых будет оборудован специальный зал. В комплексе со спортивными помещениями обустроят раздевалки и душевые.

«Создание дополнительных мест в школах - вопрос для нашего города актуальный. Количество учеников общеобразовательных учреждений в последние годы растет, и эта тенденция в ближайшее время сохранится. Прогнозируется, что к 2023 году количество детей школьного возраста в краевом центре значительно увеличится. Особая потребность в дополнительных местах в школах - в районах массовой жилой застройки. Поэтому уже реализующиеся и перспективные планы связаны с удовлетворением потребности в создании дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях именно в таких районах», - заявил замглавы города Сергей Кочан.

По его словам, проект то же школы в микрорайоне Иннокентьевский внесен в реестр типовых проектов Министерства строительства Российской Федерации, и по нему в ближайшие годы будут возводиться учебные заведения.

В Красноярске откроются несколько новых школ

В предстоящие три года в Красноярске начнется строительство школ и в других микрорайонах массовой жилой застройки - там, где есть потребность в учебных учреждениях и есть понимание, где разместить здания.

«В целом до 2020 года мы планируем в школах создать 9500 дополнительных мест», - резюмировал Кочан.

Добавим, что в ближайшие годы в Красноярске новые школы появятся в микрорайонах Солнечный, Слобода весны, Покровский, Пашенный и Бугач.

Подготовлено по материалам пресс-службы мэрии Красноярска 

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