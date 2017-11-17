Самым большим в Красноярске останется каток на острове Татышев

В Красноярске сегодня в 17:00 открывается самый большой каток «Татышев ICE», расположенный на территории физкультурно-оздоровительного центра «Татышев-парк». В этом году открытие состоится позже, чем обычно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

Стоимость посещения и проката коньков в этом году не изменилась. Взрослые смогут посетить каток за 80 рублей, а дети до 7 лет — бесплатно. В «Татышев-парке» традиционно будет организован пункт проката коньков и их заточки. Стоимость аренды спортинвентаря останется такой же, как и в прошлом сезоне – 110 рублей за час. Заточить коньки можно за 120 рублей. Кроме того, посетители катка смогут за 20 рублей оставить свои ценные вещи в камере хранения. Время работы катка: с 10 до 23 часов. Без выходных.

В мэрии добавили, что праздник, посвященный открытию самого большого в городе катка, состоится на следующей неделе. Более подробную информацию о мероприятиях обещают сообщить позже.

В этом году на территории города заработает больше 200 ледовых площадок. Бесплатное обучение будет проводиться на 55 катках, в том числе на о. Татышев. Ознакомиться с расписанием занятий можно в павильоне проката возле Октябрьского моста.

Подготовлено по материалам пресс-службы мэрии Красноярска