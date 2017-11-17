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На ул. Пролетарской начали сносить двухэтажный долгострой

Главная Общество
Красноярск
13:31 17 Ноября 2017
общество, красноярск, здание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске на ул. Пролетарской, 112А начали сносит двухэтажное здание. Оно будет мешать при строительстве развязки с ул. Волочаевская. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Здание по указанному адресу уже сносили в 2015 году. Собственник построил его без разрешения мэрии и обязан был убрать его за свой счет. После этого право на землю перешло к другому бизнесмену, который возвел другое двухэтажное здание без разрешительных документов. Требование снести объект новый собственник проигнорировал. Поэтому представители департамента градостроительства обратились в Арбитражный суд.

Высшая инстанция постановила освободить землю. Но и данное решение бизнесмен предпочел не выполнять. Тогда на место вызвали специальную бригаду, которая и начала сносить недострой. 

«Работа по выявлению и пресечению фактов самовольного строительства, а также размещения незаконных временных сооружений носит системный характер. Большая часть информации о таких фактах поступает от простых красноярцев. И мы признательны им за активную гражданскую позицию. При этом недобросовестные предприниматели, как правило, до конца остаются недобросовестными. Даже решение суда, обязывающее собственника снести незаконный объект, редко стимулирует его сделать это добровольно. Поэтому к процессу подключается Служба судебных приставов, с которой мы работаем в плотном тандеме», — прокомментировал руководитель департамента градостроительства Олег Животов.

Отметим, что на снос двуэтажного здания потребуется примерно месяц и более одного млн рублей. Потраченные средства будут взысканы с должника.

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации 

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