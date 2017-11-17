Банк УРАЛСИБ проводит акцию «Новый смартфон за счет Банка» для клиентов – физических лиц, в рамках которой в качестве главного приза разыгрывается сумма денежных средств на покупку смартфона.

Для участия в акции необходимо до 15 декабря 2017 года оплачивать мобильную связь в Мобильном Банке или в Интернет-Банке УРАЛСИБ. Сумма операции при этом должна составлять более 50 рублей. Акция проводится среди владельцев таких категорий карт ПАО «БАНК УРАЛСИБ», как дебетовые карты, дебетовые с овердрафтом и кредитные карты в рублях РФ.

Победителю акции в период с 26 по 29 декабря 2017 г. на счет будут перечислены средства на покупку смартфона – в размере, не превышающем 139 384 руб. за минусом налогов, подлежащих удержанию Банком в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Мобильный банк и Интернет-банк УРАЛСИБ – это удобный и быстрый канал совершения операций. Клиентам доступны для оплаты более 16 000 различных услуг. В любое время без комиссии или дешевле, чем в кассе, можно оплачивать не только мобильную связь, но и штрафы ГИБДД, услуги ЖКХ. Также пользователям Мобильного банка доступны акционные предложения. Курс обмена валюты в Мобильном банке на 10 копеек выгоднее курса, установленного в кассе. Клиентам также доступен сервис подтверждения операций в Мобильном банке с помощью push-уведомлений.

Подробные условия акции на сайте банка.