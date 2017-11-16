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Одеться зимой и тепло и красиво - возможно?

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Красноярск
17:58 16 Ноября 2017
одежда, спорт, продажа, магазины
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Столбики термометров в Красноярске стремительно ползут вниз, зима вступает в свои права. А это значит, что совсем скоро придет время активных зимних видов спорта: склоны гор заполнят сноубордисты и горнолыжники, катки займут любители хоккея и фигурных коньков, а на Столбы потянутся поклонники зимних пеших прогулок. Одна из составляющих хорошего отдыха — качественная одежда, которая согреет и не будет сковывать движений.

Отличную экипировку можно найти в сети магазинов «Budosport» и «Forward». Здесь представлена верхняя одежда марки «Forward», которая выручит даже при низких температурах. К примеру, пуховики этого бренда спасут от лютых сибирских 40-градусных морозов: в качестве наполнителя в куртках использован натуральный гусиный пух. Именно благодаря ему изделия можно стирать в машинке, естественно, соблюдая условия. Пух при этом не вылезает, одежда с течением времени не деформируется. Такими же свойствами похвастаться куртки на синтепоне не могут — они теряют свой объем, а наполнитель постепенно сбивается в комки.

Одеться зимой и тепло и красиво - возможно?

Не менее важно то, что пуховики «Forward» изготавливают из натуральных дышащих материалов. В этой одежде не страшны осадки — от них спасают водоотталкивающая пропитка на верхнем слое ткани и юбка для защиты от попадания снега. А ветер становится не страшен благодаря износоустойчивой ветронепроницаемой ткани,ветрозащитным манжетам на рукавах и таким же юбкам на подкладках.

Кстати, аналогичными свойствами обладают и утепленные костюмы. Куртки и штаны рассчитаны на более комфортную погоду — до -15 градусов. Впрочем, если носить их с термобельем, которое также представлено в сети магазинов, то будет комфортно и в 25 градусов мороза. Такие комплекты выручат сноубордистов и горнолыжников.Кстати, любители этих видов спорта оценят еще одну «опцию» курток — наличие специального кармашка на левом рукаве для ski-passa. А благодаря длинным пуллерам расстегнуть молнию получится даже в перчатках.

Стоит отметить, что и куртки, и штаны «Forward» изготавливают с учетом анатомических особенностей. А это значит, что все изделия удобны. Не зря бренд уже почти 15 лет является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России. Это еще раз подчеркивает качество и комфорт вещей.

Одеться зимой и тепло и красиво - возможно?

Впрочем, в сети магазинов «Budosport» представлена не только верхняя одежда марки «Forward». Те, кто предпочитает занятия спортом в зале, тоже найдут для себя форму: спортивные костюмы, футболки, поло, топы, шорты, брюки. Завершит образ спортивная обувь. А спортивные сумки и рюкзаки станут незаменимыми помощниками в сборах на тренировки или просто в прогулках.

Ценителей комфортной и стильной спортивной одежды ждут в магазинах «Budosport» и «Forward» в ТК «На Свободном», в ТК «Квант», ТК «Июнь» и на ул. Гладкова, 4.

Телефон: 283-00-70, www.budosport.ru.

Фото: «Budosport»
На правах рекламы

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