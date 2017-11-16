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В Красноярске начали заливать катки

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Красноярск
15:46 16 Ноября 2017
дети, город, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске катки и хоккейные коробки начали готовить к зиме. Заливать лед на площадках для катания начали, когда в городе установилась средняя температура -10°C. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска. 

В этом сезоне на территории красноярских школ заработают более 100  дворовых хоккейных коробок и катков. Для игры в зимний футбол подготовлено еще 16 площадок. На территории шести школ появится лыжня. 

«На 44 площадках будут работать 55 инструкторов по месту жительства. Тренеры обучат всех желающих кататься на коньках, играть в хоккей, зимний футбол, на площадках также запланировано проведение занятий по керлингу и многое другое – всего предусмотрены тренировки по 8 основным и 23 дополнительным видам спорта», — прокомментировал заместитель главы города Сергей Кочан. 

Все занятия будут проводиться бесплатно. Посещать их смогут жители города старше шести лет, добавил Качан. 

Отметим, что подготовку к зиме в Красноярске начали прошлым летом. В 35 спортивных павильонах был сделан ремонт, а рядом с хоккейными коробкам проведено освещение. На эти цели было выделено почти 1,9 млн рублей. 

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации 

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