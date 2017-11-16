В Красноярске начали заливать катки

В Красноярске катки и хоккейные коробки начали готовить к зиме. Заливать лед на площадках для катания начали, когда в городе установилась средняя температура -10°C. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

В этом сезоне на территории красноярских школ заработают более 100 дворовых хоккейных коробок и катков. Для игры в зимний футбол подготовлено еще 16 площадок. На территории шести школ появится лыжня.

«На 44 площадках будут работать 55 инструкторов по месту жительства. Тренеры обучат всех желающих кататься на коньках, играть в хоккей, зимний футбол, на площадках также запланировано проведение занятий по керлингу и многое другое – всего предусмотрены тренировки по 8 основным и 23 дополнительным видам спорта», — прокомментировал заместитель главы города Сергей Кочан.

Все занятия будут проводиться бесплатно. Посещать их смогут жители города старше шести лет, добавил Качан.

Отметим, что подготовку к зиме в Красноярске начали прошлым летом. В 35 спортивных павильонах был сделан ремонт, а рядом с хоккейными коробкам проведено освещение. На эти цели было выделено почти 1,9 млн рублей.

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации