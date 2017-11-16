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Красноярцы стали чаще болеть раком легких

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Красноярск
12:57 16 Ноября 2017
курение, статистика, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае растет смертность от злокачественных опухолей органов дыхания. К такому выводу пришли аналитики Красноярскстата. 

Так, в 2010 году от рака легких погибли 1267 человек, в 2013 году — 1487 человек, в 2016 году — 1549 человек. Аналитики утверждают, что чаще от этой болезни страдают мужчины. В прошлом году от рака умерли 1249 мужчин и 300 женщин. 

Курить красноярцы стали меньше, уверены эксперты. За 9 месяцев 2017 года продажи табачных изделий в регионе уменьшились на 0,9%. При этом цены на них по сравнению с декабрем 2016 года выросли на 6,5%. Аналитики пришли к выводу, что расходы на покупку сигарет в семьях региона составляют примерно 2% от общих трат на приобретение потребительских товаров. 

Напомним, по данным ВЦИОМ, каждый пятый житель России выкуривает одну пачку сигарет в день. За год доля курильщиков в России практически не изменилась: это по-прежнему около трети населения — 32%. В прошлом году число курящих граждан составляло 31%, а в 2011 году — 38%. При этом большая часть участников опроса считает, что бросить курить их может заставить только сильное желание или серьезная болезнь.

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