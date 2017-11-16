Эксперты назвали удачное время для приобретения жилья в ипотеку

В Красноярске прошел круглый стол по теме «Ипотека: берем или весны ждем?». Участниками мероприятия стали эксперты в сфере недвижимости и банковского дела. Они обсудили, насколько в настоящее время выгодно брать ипотечный заем для приобретения жилья, каков идеальный портрет заемщика и нужен ли он вообще, а также при каких условиях можно взять кредит наиболее выгодно.

Минимальная ставка за всю историю



Ипотечные ставки в настоящее время находятся на своих исторических минимумах. По данным Центробанка РФ, средневзвешенная ставка в рублях по кредитам, предоставленным в течение месяца, составила в сентябре 10,05%. Тем не менее, по мнению заместителя управляющего отделением по Красноярскому краю Сибирского главного управления регулятора Алексея Гагарина, если инфляция будет дальше падать, есть потенциал снижения.

«Мы ожидаем снижения размера ставок по ипотеке у кредитных организаций. В связи с этим около 55% компаний выдающих ипотечные займы ожидают увеличения спроса на ипотеку», - сказал он.

С изменением процентных ставок возник спрос на плавающие или, как их еще называют, переменные ставки по кредитам. Суть применения плавающей ставки такова: процент по кредиту условно состоит из двух частей – постоянной и переменной. Постоянная часть остается неизменной на протяжении всего срока кредитования. Переменная составляющая ипотечной ставки зависит от состояния рынка. Сейчас размер такой процентной ставки составляет 6,45 % годовых. По словам начальника отдела ипотечного кредитования и продаж Красноярского краевого фонда жилищного строительства Анны Лепешонок, число желающих оформить ипотеку на таких условиях увеличивается.

«Мы наблюдаем рост интереса людей к выбору ипотеки с переменной ставкой, то есть меняющейся в течение срока действия договора. Ведь у заемщиков понижается ставка, тогда как раньше у кого-то она постоянно росла. Однако, фиксированная ставка также конкурентоспособна – она варьируется от 9 до 9,5%», - рассказала специалист ККФЖС.

Так, за восемь месяцев 2017 года в России выдано 602 200 ипотечных кредитов на сумму более 1,1 трлн руб. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года в количественном выражении и на 22% - в денежном. Однако это не означает, что россияне стали сильно богаче: на рынке появилась возможность взять за те же деньги квартиру с более широкой площадью, нежели раньше. Кроме того, как подчеркнули эксперты, дело в стабильности цен на недвижимость.

Рефинансирование – лучший выход



В рамках обсуждения участники круглого стола коснулись темы рефинансирования. По словам специалистов, популярность такой услуги растет с каждым днем. Уровень финансовой грамотности покупателей недвижимости повышается, и люди пробуют искать наиболее выгодные предложения у банков.

Анна Лепешонок уверяет, что хорошие условия займа радуют не только заемщика, но и комфортны самому банку – снижение ставки по ипотеке для клиента может означать снижение вероятности просрочки для банка.

«Большинство заявок поступает на рефинансирование. На сегодня ставки по таким программам одни из лучших и самых выгодных. Для перекредитования по 9-9,5 % годовых к нам обращаются как клиенты других банков, так и наши клиенты», - говорит она.

Идеальный клиент – кто он?



Банковским сотрудникам нередко приходится отказывать клиенту, если он несколько отходит от установленных рамок требований к заемщику. Некоторые эксперты в сфере недвижимости призывают быть более лояльными к клиентам, поскольку «идеальных» заемщиков практически нет. Другие не согласны с таким мнением, мотивируя это тем, что заемщикам нужно стремиться более осознанно смотреть на свои финансы. Например, на первом этапе, когда заявок на ипотечный кредит очень много, отбор проводится механически, и человек без долгов имеет преимущество.



Подводя итоги круглого стола, участники подчеркнули, что ситуация на рынке ипотечного кредитования с каждым днем будет становиться все благосклоннее к покупателю. Со временем появится больше новых предложений, будут предлагаться более комфортные условия выдачи ипотеки, а процесс приобретения жилья ускорится. В связи с этим экспертами был дан совет: улучшение своих жилищных условий «в долгий ящик» откладывать не стоит.

Подготовлено по материалам пресс-службы ККФЖС

Фото: ККФЖС